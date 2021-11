Migrants : 4 questions pour comprendre la situation à la frontière polonaise

Les tensions s’intensifient de jour en jour à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, accusée d'envoyer volontairement des migrants vers l'Europe de l'Est.

Que se passe-t-il à la frontière polonaise ?

Plusieurs milliers de migrants sont massés depuis lundi 8 novembre à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne qu'ils tentent de franchir. Parmi eux se trouvent des enfants et des familles, munis de leurs effets personnels. Selon le porte-parole du gouvernement polonais, ils sont entre 3.000 et 4.000.

Le ministère de la défense polonais a partagé sur son compte Twitter des images de centaines de personnes réunies près du poste frontière de Bruzgi-Kuznica, au nord-est du pays.

Une autre vidéo montre des migrants abattre des grillages et s'attaquer aux barbelés qui les séparent du territoire polonais. Les réfugiés font face à un important dispositif militaire. Au total, plus d'un millier de soldats polonais protègent la frontière et barrent la route aux migrants.

Selon les journalistes présents sur place, les gardes-frontière biélorusses poussent les migrants vers la frontière et les empêchent de faire demi-tour. Les ONG évoquent une crise humanitaire alors que la température descend jusqu'à -5°C pendant la nuit. Au moins dix réfugiés sont morts ces dernières semaines en tentant de franchir la frontière, selon la presse polonaise.

d'où viennent ces migrants ?

Les Européens soupçonnent le président biélorusse Loukachenko de faire venir les migrants par avion de Turquie ou d'Irak jusqu'à Minsk, avant de les renvoyer vers la Lituanie, la Lettonie et la Pologne en leur promettant une entrée facile dans l'UE.

Les tensions migratoires entre la Biélorussie et les pays de l'Est ne sont pas nouvelles. Depuis cet été, la Pologne et plusieurs pays Baltes observent un afflux de migrants et dénoncent une «attaque hybride» de la part de la Biélorussie.

pourquoi la biélorussie agit-elle ainsi ?

Pour la Commission européenne, cette «instrumentalisation» des migrants est une représaille aux sanctions qui visent le régime de Minsk depuis la répression brutale d'opposants au président Loukachenko. «Nous arrêtions les migrants et les drogues. Attrapez-les vous-même désormais», avait ainsi lancé le dirigeant autocrate en avril dernier.

L'Union européenne refuse toujours de reconnaître Alexandre Loukachenko comme chef d'État légitime du pays depuis sa réélection controversée en août 2020, considérée comme «ni libre ni équitable». S'il fait l’unanimité contre lui à l'ouest, Loukachenko compte un soutien de poids à l'est en la personne du dirigeant russe Vladimir Poutine.

Comment réagissent les Européens ?

Le gouvernement polonais, qui a pour projet de construire un mur à sa frontière, ne compte laisser passer aucun migrant et se prépare «à tous les scénarios». «Nous craignons qu'il puisse y avoir une escalade de ce type d'actions à la frontière polonaise dans un avenir proche et de nature armée», a déclaré le porte-parole du gouvernement.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé ce lundi les États membres à approuver de nouvelles sanctions contre les autorités biélorusses. Dans l'après-midi, l'UE a annoncé durcir les conditions d'octroi de visas pour les fonctionnaire du régime biélorusse, une décision qui entérine une proposition soumise par la Commission européenne fin septembre. En juin, de premières sanctions économiques avaient frappé les secteurs clés de la potasse, du pétrole et du tabac.

Les compagnies aériennes «qui font le jeu des passeurs» sont également dans le viseur de l'Europe. En octobre, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas avait réclamé des sanctions «contre les compagnies aériennes qui gagnent de l'argent en amenant des réfugiés en Allemagne ou dans d'autres pays européens». La compagnie biélorusse Belavia, bannie de l'espace aérien de l'UE, est en effet soupçonnée de louer des avions à l'Irlande pour contourner l'interdiction.

Bruxelles a également annoncé que le vice-président de la Commission, Margaritis Schinas, se rendra «dans les prochains jours dans les principaux pays d'origine et de transit pour s'assurer qu'ils agissent pour empêcher que leurs propres ressortissants tombent dans le piège tendu par les autorités biélorusses».