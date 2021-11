Elizabeth II : Absente dimanche d'une cérémonie officielle, la reine reçoit le soutien de ses sujets

Contrainte au repos depuis le 20 octobre dernier après une courte hospitalisation, la reine devait apparaître à nouveau publiquement dimanche 14 novembre. Alors qu’elle a dû annuler cette sortie officielle en raison de douleurs au dos, Elizabeth II a reçu le plein soutien de ses sujets.

La santé de la reine passe avant tout pour ces sujets. Ils sont en effet nombreux à avoir partagé des messages de soutien à leur Majesté, exhortant Elizabeth II à prendre soin d’elle sur le compte Instagram non officiel Windsor royal family.

« Madame votre santé est votre priorité en ce moment.... », « Cette femme merveilleuse est bel et bien excusée et doit faire ce que son corps lui dit. Repos et récupération », « La santé d’abord », « Le reine mérite une pause », ont ainsi posté plusieurs internautes, alors que le palais de Buckingham avait fait savoir que la reine renonçait à assister au service du Dimanche du souvenir, en hommage aux victimes des guerres.

Des sujets qui unanimement lui ont souhaité un prompt rétablissement, espérant la voir rapidement rétablie, saluant au passage « son courage », « sa force », sa « bravoure », et son sens du devoir.

Un état de santé qui préoccupe

En effet depuis mi-octobre, l’état de santé de la reine inquiète ses sujets poussant certains à s’interroger : « J'espère que ce n'est pas une dissimulation de quelque chose de pire », a ainsi écrit un internaute. Hospitalisée le 20 octobre pour passer des examens, Elizabeth II avait été contrainte par ses médecins à un repos forcé, la poussant à annuler plusieurs sorties officielles, dont sa participation à la COP 26.

Malgré des nouvelles rassurantes données ces dernières semaines notamment par le premier ministre britannique Boris Johnson, la santé de la reine, âgée de 95 ans, reste au cœur des préoccupations de ses sujets. Des concitoyens qui n'ont toutefois pas manqué de célébrer tous les membres de la famille royale présents lors de la cérémonie du souvenir.