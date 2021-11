Belgique : le port du masque étendu et le télétravail obligatoire dès ce lundi

Face à la montée des cas de coronavirus et des hospitalisations, la Belgique durcit ses mesures sanitaires pour endiguer cette nouvelle vague épidémique. Dès ce lundi, le port du masque sera étendu et les salariés qui le peuvent devront avoir recours au télétravail.

«La situation est dans le rouge», a déclaré Alexander De Croo, le Premier Ministre belge, mercredi 17 novembre dernier à l’issue d’un comité de concertation sur la stratégie contre la pandémie de Covid-19. Le nombre de cas positifs détectés entre le 10 et le 16 novembre s’établit à plus de 12.000, soit une hausse de 19% par rapport à la semaine précédente. Les admissions à l’hôpital s’élèvent en moyenne à 268 entre le 13 et le 19 novembre, soit +29% en une semaine.

Pour tenter de freiner ce rebond épidémique, le gouvernement a donc annoncé l’obligation du télétravail au moins quatre jours par semaine, et ce jusqu’au 13 décembre. Après cette date, l’obligation sera ramenée à trois jours par semaine. «Cela s'applique aux emplois où le télétravail est possible, au secteur privé comme à l'administration publique. C'est un effort qu'on doit faire ensemble», a précisé le Premier Ministre.

Le pass sanitaire belge étendu

Le masque est aussi étendu. Il sera obligatoire dès aujourd'hui à partir de 10 ans, contre 12 ans précédemment, dans les transports en commun, les bars et les restaurants, les théâtres, les cinémas, les centres commerciaux, ainsi que dans tous les événements publics y compris en extérieur. Le port du masque n’est cependant pas obligatoire à l’école pour le moment, mais les autorités locales peuvent en décider autrement pour certaines villes ou régions.

Le pass sanitaire belge, le Covid Safe Ticket, mis en place au début du mois de novembre, va aussi être étendu. Déjà obligatoire pour accéder aux bars et restaurants, il le sera également pour tous les événements qui rassemblent du public à partir de 50 personnes en intérieur et 100 en extérieur, et notamment pour les marchés de Noël, et ainsi que pour tous les lieux de culture (cinémas, théâtres, salles de concert, musées etc.)

Alexander De Croo a aussi tenu à souligner que grâce à la vaccination, la Belgique échappe pour le moment à un reconfinement. Selon les données de Our World in Data, 75% de la population belge est entièrement vaccinée. Le gouvernement a aussi indiqué travailler sur la campagne pour la troisième dose de vaccin pour le mois d’avril, et doit annoncer celle des enfants de 5 à 11 ans «dans les meilleurs délais», après le feu vert des régulateurs sanitaires belges et l'approbation de l'Agence européenne du médicament pour le vaccin Pfizer.