La Nouvelle-Zélande abandonne sa stratégie «zéro-Covid» et signe la fin des confinements

La stratégie «zéro-Covid» aura payé pendant des mois en Nouvelle-Zélande, pays peu touché par la pandémie de coronavirus. Cependant, avec la propagation du variant Delta, le gouvernement ne parvient plus à éliminer le virus et a donc décidé d’abandonner cette stratégie et de mettre fin aux confinements.

La Nouvelle-Zélande n'a pas été en mesure de casser les chaînes de contaminations du variant Delta, hautement infectieux, ce qui a contraint la Première ministre Jacinda Ardern à considérer le virus comme endémique. Dès le 3 décembre, le pays va donc changer de fonctionnement, et va mettre en place des politiques sanitaires qui visent à contenir le virus plutôt qu’à tenter de l’éradiquer.

Cet abandon de la stratégie «zéro-Covid», qui repose sur des reconfinements stricts au moindre cas détecté et sur un traçage des cas très rigoureux, va en outre soulager la population de certaines villes soumises à des confinements et permettre aux activités économiques de reprendre. Ainsi, Auckland, confinée depuis plus de trois mois, retrouvera la liberté début décembre.

«La vérité est que Delta est là et ne va pas disparaître, mais la Nouvelle-Zélande est bien armée pour y faire face grâce à ses taux de vaccination élevés et à ses dernières mesures de sécurité, notamment le système de feux tricolores et le Vaccine Pass», a déclaré Mme Ardern dans un communiqué.

Les frontières restent fermées pour le moment

Ces nouvelles réglementations sont divisées en trois niveaux, rouge, orange et vert, d’où le nom «feu tricolore». Le niveau vert signifie que pratiquement aucun contrôle du virus ne sera mené, l'orange impose le port du masque dans certains lieux, et le rouge permet aux commerces de rester ouverts aux seuls clients vaccinés et en observant une distanciation sociale. A sa sortie de confinement, Auckland sera donc placée en rouge.

Malgré cet allègement des mesures sanitaires, la Première ministre a annoncé le maintien de la fermeture des frontières, et a par ailleurs mis fin aux voyages sans quarantaine avec l’Australie qui avaient été mis en place en août. Jacinda Ardern s’est cependant engagée à assouplir les règles strictes aux frontières l’année prochaine.

Si la Nouvelle-Zélande est confrontée à une forte augmentation des cas de coronavirus ces derniers mois, passant en moyenne de 4 cas détectés par semaine la première quinzaine d'août à plus de 180 par semaine en novembre, la crise sanitaire y reste relativement limitée. La maladie a fait au total 40 morts sur les plus de 5 millions d'habitants du pays, et la couverture vaccinale se situe autour de 83%, l'un des taux les plus élevés du monde.