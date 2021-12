Pays-Bas, Irlande, Allemagne… A une semaine de Noël, les restrictions contre le Covid-19 se multiplient

La pandémie de Covid-19 va-t-elle encore gâcher les fêtes de fin d’année ? Face à la crainte d’une explosion des cas de coronavirus, de nombreux pays décident de durcir les restrictions sanitaires à quelques jours de Noël, notamment pour contenir la circulation du variant Omicron.

Pays-Bas : la population reconfinée

Après avoir instauré un confinement partiel et avoir imposé des restrictions particulières aux personnes non-vaccinées, le gouvernement a annoncé un nouveau tour de vis. «Je suis ici ce soir d'humeur sombre. Pour le résumer en une phrase, les Pays-Bas vont retourner au confinement à partir de demain», a annoncé le Premier ministre néerlandais ce samedi.

Dès ce dimanche, les Pays-Bas sont confinés pour casser la propagation du variant Omicron, et ce jusqu'au 14 janvier prochain. Ainsi, les commerces non-essentiels, ainsi que les bars, restaurants, cinémas, théâtres sont fermés à partir d'aujourd'hui. Les citoyens ne peuvent plus inviter que deux personnes extérieures à leur foyer chez eux, et ce nombre sera élevé à quatre pour le 24 et le 25 décembre, ainsi que pour le réveillon du Nouvel An.

Les écoles seront également fermées dès lundi 20 décembre, soit une semaine avant le début des vacances.

Irlande : fermeture des bars à 20h

Vendredi 17 décembre, le Premier ministre irlandais Micheal Martin a annoncé l’instauration d’un couvre-feu pour tous les restaurants et bars, dès 20h, et valable à partir de ce dimanche et jusqu’à la fin du mois de janvier.

Le gouvernement irlandais a notamment évoqué le grand risque que représentait le variant Omicron pour le système hospitalier, variant qui se propage «de manière agressive» chez toutes les tranches d’âge. «La nécessité de ralentir la propagation d'Omicron et que plus de gens reçoivent leur dose de rappel est claire», a déclaré le Premier ministre. Selon les derniers chiffres, l'Irlande a enregistré depuis le début de la pandémie plus de 644.000 cas de coronavirus et 5.835 morts.

Danemark : fermeture des lieux de culture pour un mois

Comme plusieurs de ses voisins européens, le Danemark a annoncé un durcissement des règles à l’approche des fêtes. Dès ce dimanche, les théâtres, cinémas, musées, salles de concert ou encore parcs d’attractions sont fermés, et ce pour une durée d’un mois. «Nous avons besoin de limiter notre activité. Nous devons tous limiter nos contacts sociaux», a déclaré la Premier ministre danoise Mette Frederiksen.

Le pays a enregistré la semaine dernière un record de contamination au coronavirus, avec 11.000 infections en 24 heures, dont au moins 2.500 étaient imputables au variant Omicron.

Allemagne : restrictions pour les voyageurs

Pour limiter la propagation du variant Omicron pendant les fêtes, l’Allemagne a placé le Royaume-Uni dans les pays les plus «à risque», ce qui entraîne de nombreuses restrictions de voyage. Dès ce dimanche à minuit, les voyageurs en provenance de Grande-Bretagne, vaccinés ou non, devront se soumettre à une quarantaine de deux semaines à leur arrivée sur le territoire allemand.

De plus, seuls les ressortissants allemands ou les étrangers vivant en Allemagne sont autorisés à y entrer en venant du Royaume-Uni, et un test PCR sera systématiquement exigé pour toutes les personnes entrant en Allemagne.

La France et le Danemark ont par ailleurs déjà été classés parmi les pays «à haut risque» par les autorités allemandes, soit à un niveau inférieur à celui du Royaume-Uni.

Etats-Unis : les entreprises serrent les vis

Aux Etats-Unis, ce sont les employeurs qui rétablissent des restrictions sanitaires plus strictes à leurs salariés. Une cour fédérale américaine a notamment instauré vendredi l'obligation vaccinale pour les employés des grandes entreprises, souhaitée par l'administration Biden, qui avait été suspendue il y a quelques semaines.

Les salariés des entreprises de plus de 100 employés devront se faire vacciner avant le 4 janvier, sous peine de devoir effectuer des tests de dépistages très réguliers pour accéder à leurs bureaux.

Google a notifié ses employés début décembre que leur salaire ne serait plus versé et qu'ils pourraient même être licenciés s'ils ne déclaraient pas leur statut vaccinal. A New York, de nombreux restaurants ferment leurs portes face à la flambée de l’épidémie, de peur de revivre le Noël catastrophique de l’année dernière.

France : annulation des feux d’artifices

La France n’est pas en reste. La semaine dernière, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l’annulation de tous les concerts et les feux d’artifices du 31 décembre, ainsi que les regroupements et la consommation d’alcool sur la voie publique. Quelques jours plus tôt, le gouvernement avait aussi renforcé les conditions d’entrée des voyageurs en provenance du Royaume-Uni sur le territoire français pendant les prochaines semaines.

Au début de l’année prochaine, le gouvernement va aussi se pencher sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal.