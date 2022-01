Avion détourné pour arrêter un journaliste : des responsables biélorusses inculpés à New York

Le 23 mai 2021, un vol Raynair avait été dérouté vers Minsk pour capturer Roman Protassevitch, un journaliste opposant du régime biélorusse d'Alexandre Loukachenko. La justice américaine a inculpé, jeudi 20 janvier, les responsables biélorusses.

L’évènement avait scandalisé l’Union Européenne qui avait mis en place des sanctions économiques et avait demandé à ce que des sanctions américaines soient prises.

Quelques mois plus tard, c’est chose faite : selon un communiqué du procureur fédéral de Manhattan, ils sont inculpés pour «complot en vue de perpétrer un acte de piraterie afin de dérouter le vol Ryanair 4978» qui reliait Athènes à Vilnius (Lituanie), vers l’aéroport de Minsk (Biélorussie), «en réponse à une prétendue alerte à la bombe à bord de l’avion».

À bord du vol Ryanair 4978 se trouvaient quatre ressortissants américains et plus d'une centaine d'autres passagers.

les relations internationales sous tension

Pour parvenir à interpeller le jeune journaliste de 26 ans et sa compagne, le contrôle aérien biélorusse avait prétexté la présence d'une bombe à bord. Ainsi, l'appareil avait été contraint d'atterrir à Minsk.

Dans leur communiqué, la justice fédérale et le FBI accusaient les quatre responsables biélorusses d'avoir élaboré ce projet de fausse alerte à la bombe. Pour son directeur adjoint Michael Driscoll, «le FBI et ses partenaires étrangers continueront de tenir pour responsables ceux dont les actes menacent directement la vie de nos ressortissants et qui mettent en péril la stabilité de notre sécurité nationale.»

Un relent de guerre froide ?

Ces sanctions judiciaires américaines et européennes interviennent en plein regain de tensions entre les États-Unis et la Russie, alliée de la Biélorussie, autour du dossier ukrainien.

Dans cette affaire les Etats-Unis estiment que la Russie joue avec le feu en prenant le risque de faire ressusciter les fantômes de la Guerre froide.