Whoopi Goldberg affirme que l’Holocauste n’est pas une «histoire de race»

Une prise de position qui a fait scandale aux Etats-Unis. Présente lundi 31 janvier sur le plateau de The View, Whoopi Goldberg a tenu des propos polémiques sur l’Holocauste, en rejetant toute forme de racisme de la part des dirigeants nazis.

Présente dans l’émission The View depuis 2007, Whoopi Goldberg a réagi ce lundi à l'interdiction par un conseil scolaire du Tennessee de Maus, célèbre roman graphique sur les camps de la mort nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. La commission scolaire a indiqué avoir interdit le livre d'Art Spiegelman en raison de la nudité, de la représentation du suicide et des grossièretés inappropriées pour des élèves de 13 ans.

«Je suis surprise que ce soit ce qui vous ait mis mal à l'aise, le fait qu'il y avait de la nudité. Je veux dire, c'est à propos de l'Holocauste, du meurtre de six millions de personnes, mais ça ne vous a pas dérangé ? Si vous allez faire ça, alors soyons honnêtes à ce sujet. Parce que l'Holocauste n'est pas une question de race (…) Il s'agit de l'inhumanité de l'homme envers un autre homme», a affirmé l’actrice oscarisée de 66 ans sur ABC.

Les critiques fusent avant les excuses

Les critiques ne se sont pas faites attendre à propos de cette déclaration.

Antisemitism is a cancer and a poison that is increasingly excused in our culture and television - and permeates spaces that should shock us all. — Meghan McCain (@MeghanMcCain) January 31, 2022

«L'antisémitisme est un cancer et un poison qui est de plus en plus excusé dans notre culture et notre télévision - et imprègne des espaces qui devraient tous nous choquer», a regretté Meghan McCain, ancienne co-animatrice de l’émission, dans un tweet.

Whoopi Goldberg: "The Holocaust isn't about race!"



Hitler in "Mein Kampf": "Is not their very existence founded on one great lie, namely, that they are a religious community, where as in reality they are a race?" — Ben Shapiro (@benshapiro) January 31, 2022

Afin de démentir les affirmations de l’humoriste new-yorkaise, le commentateur conservateur Ben Shapiro a cité le dirigeant nazi Adolf Hitler, reprenant sur Twitter un passage de son ouvrage Mein Kampf. «Leur existence même n'est-elle pas fondée sur un grand mensonge, à savoir qu'ils sont une communauté religieuse, alors qu'en réalité ils sont une race ?»

Face aux nombreuses invectives reçues, Whoopi Goldberg a publié un tweet dans la soirée pour s’excuser de sa prise de position.

«Dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai dit que l'Holocauste "ne concerne pas la race, mais l'inhumanité de l'homme envers l'homme". J'aurais dû dire qu'il s'agit des deux. Comme Jonathan Greenblatt de l’Anti-Defamation League (ONG luttant contre l’antisémitisme) l’a partagé,"l’Holocauste concernait l’anéantissement systématique par les nazis du peuple juif – qu’ils considéraient comme une race inférieure". Je me suis trompée. Le peuple juif du monde entier a toujours eu mon soutien et cela ne changera jamais. Je suis désolée pour le mal que j'ai causé», a écrit Goldberg dans un message sur Twitter.