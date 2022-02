Etats-Unis : une élue républicaine confond «Gestapo» et «gaspacho»

Marjorie Taylor Greene, élue du Parti républicain, a fait le buzz sur les réseaux sociaux mercredi 9 février, après avoir confondu «Gestapo» et «gaspacho».

Dans une intervention sur la chaîne conservatrice One America News, Marjorie Taylor Greene a critiqué la méthode «policière» de la présidente démocrate du Congrès Nancy Pelosi.

Prise dans son élan, c'est ainsi que l’élue de l’état de Georgie a fait son magnifique lapsus.

Elle a dénoncé «la police gaspacho de Nancy Pelosi», confondant la soupe froide de légumes et la «Gestapo», police politique du Troisième Reich.

Les internautes ne se sont pas privés et ont repris la confusion de façon humoristique. Entre images et petites vidéos, le lapsus de l'élue américaine est devenu viral.

Cela n’a pas manqué de faire rire Marjorie Taylor Greene elle-même, qui a su faire preuve d’auto-dérision. Dans un tweet, l’élue a fait un jeu de mots avec «goulag» et «goulasch», une soupe d’Europe centrale : «Pas de soupe pour ceux qui espionnent illégalement les membres du Congrès, mais il seront jetés au goulasch.»

No soup for those who illegally spy on Members of Congress, but they will be thrown in the goulash.#Gazpacho #Gestapo

— Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) February 9, 2022