Covid-19 : la Thaïlande demande aux couples de porter un masque pendant leur nuit de Saint-Valentin

Respecter les gestes barrières même dans l’intimité. En Thaïlande, les autorités sanitaires ont invité la population à se faire tester contre le Covid-19 avant la Saint-Valentin, mais aussi à garder son masque, même pendant les relations sexuelles.

«Le Covid n'est pas une maladie sexuellement transmissible, mais on peut attraper le Covid en respirant de façon rapprochée ou en échangeant de la salive», a mis en garde Bunyarit Sukrat, directeur du Bureau de la santé reproductive. C’est pourquoi il recommande aux couples de faire un test antigénique avant de se retrouver pour une soirée romantique.

Les autorités sanitaires ont également recommandé d’éviter «les positions sexuelles en face à face et les baisers profonds», et a vivement recommandé le port du masque pendant les relations sexuelles. Plus largement, le port du masque est également recommandé en extérieur, ainsi que le maintien de la distanciation physique, surtout avec les personnes âgées.

L’année dernière, la Thaïlande avait formulé les mêmes recommandations, craignant qu’il n’y ait pas assez de vaccins pour enrayer l’épidémie. Aujourd’hui, selon les données de CovidTracker, environ 70% de la population thaïlandaise est complètement vaccinée.

L’augmentation fulgurante des contaminations depuis le mois de janvier avec la vague Omicron oblige cependant le gouvernement à multiplier les messages d’alerte contre l’épidémie, et à encourager les tests de dépistage. Malgré le nombre important d'infections, le nombre de décès liés au Covid-19 est en nette régression.