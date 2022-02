Bourse, blé, trafic aérien… Ces conséquences du conflit en Ukraine

L’offensive militaire de la Russie lancée jeudi matin contre l’Ukraine a provoqué un tollé à l’international. Sur les autres plans, les effets de cette joute se font déjà ressentir.

Vladimir Poutine a donné l’autorisation pour des frappes aériennes et l’entrée de forces terrestres depuis plusieurs directions, les autorités ukrainiennes faisant état quelques heures plus tard d'un premier bilan d'une cinquantaine de morts, dont une dizaine de civils.

D’autres aspects de ce conflit se font ressentir. Dès l’annonce de l’invasion russe, les marchés mondiaux ont été pris dans une tempête qui prenait de l'ampleur en milieu de journée avec notamment la chute des Bourses, la flambée des prix des matières premières et espace aérien fermé à l’aviation civile.

Bourse

L'invasion a provoqué la panique sur les marchés mondiaux, faisant plonger les bourses et s'enflammer les matières premières, pétrole et gaz en tête.

Ce midi, la Bourse de Paris perdait 4,62%, Francfort 4,89%, Londres 3% et Milan 4,87%. L'indice européen de référence Eurostoxx 50 chutait de 3,79%. Plus tôt, Hong Kong a aussi perdu 3,21%.

Le pétrole a dépassé les 100 dollars le baril, pour la première fois en plus de sept ans.

La Bourse de Moscou a plongé de plus de 30% et le rouble a touché un plus bas historique face au dollar, avant l'intervention de la banque centrale du pays.

Aux États-Unis, la Bourse de New York a ouvert en nette baisse jeudi, les investisseurs se détournant des marchés actions. Wall Street a donc ouvert en forte baisse : Dow Jones -2,46%, Nasdaq -3,45%, S&P 500 -2,54%.

Trafic aérien

Le contrôle de l’espace aérien est l’une des principaux objectifs de la Russie en ce début d’invasion.

Ce jeudi, l'armée russe a affirmé avoir détruit 74 installations militaires ukrainiens, dont 11 aérodromes, ainsi que 18 stations radar des systèmes de défense antimissile. Des informations invérifiables pour le moment.

Cependant, le président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky a déclaré que les Russes avaient conquis un aéroport militaire situé à une quarantaine de kilomètres de Kiev.

Dès l’annonce de l’invasion par la Russie, l'Ukraine et la Moldavie, pays voisins, ont fermé leur espace aérien pour l'aviation civile. De même, les vols ont été annulés depuis les aéroports des grandes villes du sud de la Russie, proches de l'Ukraine.

Sur l’eau, Moscou a fermé à la navigation la mer d'Azov, qui baigne l'Ukraine et la Russie.

Blé et pétrole à la hausse

«L'Ukraine est l'un des plus grands fournisseurs de blé au monde, en particulier pour le monde en développement», a rappelé la diplomate américaine Linda Thomas-Greenfield.

«Les actions de la Russie pourraient provoquer une flambée des prix des denrées alimentaires et conduire à une faim encore plus désespérée dans des endroits comme la Libye, le Yémen et le Liban», a-t-elle précisé.

L’invasion russe a provoqué une hausse record des prix des céréales qui a atteint des niveaux records sur le marché européen, avec un pic totalement inédit pour le blé à 344 euros la tonne sur Euronext.

Le prix du baril de pétrole a, lui, dépassé les 100 dollars, autant pour le baril américain que celui de la mer du Nord, une première depuis 2014. L'aluminium et le colza battent aussi des records.