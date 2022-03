Guerre en Ukraine, autonomie énergétique, plan de résilience : que peut-on attendre du sommet européen de Versailles ?

Les 27 chefs d'Etats européens se réunissent au château de Versailles pendant deux jours à compter de ce jeudi. Prévu de longue date dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’UE, le sommet sera largement consacré à la guerre en Ukraine.

plus d'Autonomie énergétique

Alors que les prix de l'énergie et des carburants explosent, l'UE veut revoir sa stratégie énergétique pour réduire sa dépendance au gaz russe qui représente 40% des importations européennes.

Ce mercredi 8 mars, la Commission a présenté l'initiative «REPowerEU» destinée à réduire la demande de l’UE en gaz russe de deux tiers avant la fin de l’année et à permettre à l'Europe de se passer totalement des hydrocarbures russes «bien avant 2030». En raison de la forte dépendance de certains Etats au gaz russe (Allemagne, Italie, Slovaquie...), un embargo total comme celui décrété par les Etats-Unis n'est pas à l'ordre du jour.

Le document propose d’accroître les volumes de production et d’importations de biométhane et d’hydrogène, de maximiser les approvisionnements provenant d’autres pays (Algérie, Qatar...) ou encore d’accélérer le déploiement de l’énergie solaire et éolienne.

Pour éviter les pénuries, l'objectif à terme est de rendre obligatoire le remplissage des réservoirs de gaz à au moins 90% de leur capacité avant l’hiver chaque année.

europe de la défense

Les dirigeants européens devraient aussi discuter de la «boussole stratégique» de l'UE, un texte codifiant la stratégie européenne en matière de défense et de sécurité, et dont la version finale doit être finalisée fin mars.

La France, qui préside le conseil de l'UE pour six mois, souhaite profiter du sommet pour renforcer un peu plus «l'Europe de la défense», chère à Emmanuel Macron.

La guerre en Ukraine a déjà occasionné de profonds changements. La Commission a ainsi pour la première fois de son histoire armé un pays en guerre, en débloquant 500 millions d'euros pour fournir à l'Ukraine de quoi se défendre contre l'assaillant russe.

Un nouvel endettement européen ?

A l'initiative de la France, les chefs d'Etat européens devraient discuter d'un plan de résilience européen pour «absorber le choc de la guerre menée par le Kremlin en Ukraine», a révélé Le Monde.

Ce plan de résilience pourrait être financé par l'émission d'une dette commune, de la même façon que le plan de relance post-Covid de 750 milliards d'euros qui avait donné lieu pour la première fois à un endettement commun des pays de l'UE.

Le fonds ainsi créé pourrait servir à absorber l'impact des sanctions européennes visant la Russie et des éventuelles contre-sanctions russes, à permettre aux Etats les plus dépendants de la Russie de diversifier leurs sources d'énergie et à investir dans l'armement.