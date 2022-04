Carte : quel est le courant politique le plus répandu en Europe ?

Le second tour de l'élection présidentielle française se tient ce dimanche 24 avril. Mais quels sont les courants politiques actuellement au pouvoir chez nos voisins de l'Union européenne ?

Le libéralisme, visible depuis cinq ans dans l'Hexagone, est assez répandu. Ce courant, qui prône les libertés individuelles et le libre-échange, se retrouve notamment en Belgique, aux Pays-Bas ou en Roumanie.

L'Europe de l'Est se classe beaucoup plus à droite de l'échiquier politique. La République tchèque, l'Autriche ou encore la Croatie sont dirigées par des conservateurs, tout comme la Lituanie, la Lettonie, la Roumanie et la Grèce.

Deux pays sont gouvernés par l'extrême droite : la Hongrie et son Premier ministre Viktor Orban, et la Pologne et son président Andrzej Duda. Tous les deux se déclarent contre l'immigration et les droits LGBT+. Ils mettent en avant le nationalisme, les valeurs chrétiennes et la «famille traditionnelle».

Les socialistes, quant à eux, sont à la tête de l'Etat en Espagne et au Portugal. Ils sont aussi très présents en Europe du Nord, notamment en Suède, Finlande, Danemark et Allemagne. Enfin, l'Italie fait figure d'inclassable : le Premier ministre est l'indépendant Mario Draghi, et son gouvernement présente aussi bien des conservateurs que des démocrates.