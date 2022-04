Turquie : accusé d'avoir voulu renverser le gouvernement, un milliardaire condamné à la prison à vie

Le mécène turc Osman Kavala a été condamné ce lundi à Istanbul à la prison à vie sans possibilité de remise de peine. Il est accusé d'avoir tenté de renverser le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan.

Osman Kavala, qui a toujours nié les charges pesant contre lui, était détenu depuis quatre ans et demi dans la prison de haute sécurité de Silivri, près d'Istanbul.

Sept co-accusés, qui comparaissaient en même temps que l'éditeur et milliardaire de 64 ans, ont été condamnés à 18 ans de réclusion, accusés de lui avoir apporté leur soutien.

Figure de la société civile turque, Osman Kavala est accusé, entre autres, d'avoir participé à la tentative de coup d'Etat de 2016.

Défenseur de la cause arménienne et kurde, Osman Kavala avait soutenu les manifestations anti-gouvernementales du Gezi en 2013 et milité pour le «non» au référendum constitutionnel de 2017 sur le renforcement des pouvoirs du président Erdogan.

Les trois défenseurs d'Osman Kavala ont fait valoir lundi dans leur plaidoiries le manque de preuves et l'acharnement du pouvoir dans ce procès marathon qualifié de politique.