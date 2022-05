Fusillade au Texas : malgré le drame, la NRA organise sa convention annuelle

Trois jours après le drame d'Uvalde (Texas), la National Rifle Association (NRA) va débuter sa grande convention ce vendredi 27 mai. L’ancien président américain Donald Trump fera partie des présents, tout comme le sénateur Ted Cruz.

Malgré la fusillade au Texas du mardi 24 mai, qui a causé la mort à 21 personnes dont 19 enfants, la National Rifle Association (NRA), le surpuissant lobby pro-armes aux États-Unis, tiendra sa grand-messe ce vendredi 27 mai à Houston.

La NRA s'est contenté de dénoncer jeudi l'acte «d'un criminel isolé et dérangé», tout en se dédouanant de toute responsabilité dans la tuerie.

«Bien qu’une enquête soit en cours et que les faits émergent encore, nous reconnaissons qu’il s’agit de l’acte d’un criminel isolé et dérangé. Alors que nous nous réunions à Houston, nous réfléchirons à ces événements, prierons pour les victimes, nous reconnaîtrons nos membres patriotes et nous promettrons de redoubler notre engagement à rendre nos écoles sûres», a écrit la NRA dans un message diffusé sur les réseaux sociaux.

Donald Trump et Ted Cruz parmi les présents

L'ex-président américain Donald Trump a, lui, assuré qu'il serait tout de même présent à la convention annuelle de la NRA.

Il a rejeté, dans un message posté sur son réseau social Truth Social, les «politiciens» et les «considérations partisanes», affichant son opposition à son successeur Joe Biden, qui a au contraire appelé à «affronter le lobby des armes».

«L'Amérique a besoin de vraies solutions et de vrai leadership en cette période, pas de politiciens et de considérations partisanes (…) Et c'est pourquoi je respecterai mon engagement de longue date de m'exprimer à la convention de la NRA au Texas», a fait savoir Donald Trump.

Le sénateur du Texas, Ted Cruz, sera également présent à cette convention annuelle. Néanmoins, Greg Abbott, gouverneur du Texas, a, lui, laissé planer le doute sur sa potentielle participation après avoir été sous le feu des critiques en raison d’un tweet datant de 2015.

«Le Texas est le 2e du pays dans les nouveaux achats d'armes à feu, derrière la Californie. Accélérons le rythme, les Texans», avait-il écrit.

Aux Etats-Unis, les fusillades sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs ont jusqu'à présent été impuissants à endiguer, incapables d'adopter la moindre loi nationale ambitieuse sur la question, notamment en raison du pouvoir de ces lobbys pro-armes.