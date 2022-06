États-Unis : une fusillade dans un hôpital fait 5 morts, dont le tireur

Ce mercredi, aux États-Unis, quatre personnes ont été tuées lors d'une nouvelle fusillade dans un hôpital, à Tulsa (Oklahoma). Le tireur est mort, il se serait suicidé, selon la police locale.

C'est un nouveau drame lié aux armes qui s'est déroulé aux États-Unis. Ce mercredi, aux alentours de 16h (23h, heure française), à Tulsa, dans l'Oklahoma, un homme a tué quatre personnes dans un hôpital, avant de se suicider, indique la police locale.

«Nous avons désormais cinq morts, le tireur inclus», a-t-elle confirmé sur les réseaux sociaux.

Les autorités sont intervenues très rapidement, à 16h56, en se rendant au deuxième étage de l'hôpital Saint-Francis, là où les coups de fou ont retenti. Selon Éric Dalgleish, chef adjoint de la police, le tireur était armé d'un fusil et d'un pistolet.

UPDATE — we now have 5 dead, including the shooter, in the active shooter situation at the Natalie Building on the St. Francis Hospital Campus.

— Tulsa Police (@TulsaPolice) June 2, 2022