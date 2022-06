Jubilé d'Elizabeth II : les festivités s'achèvent ce dimanche

En Grande-Bretagne ou dans la cinquantaine d'Etats liés à la couronne britannique, les peuples du Royaume-Uni et du Commonwealth entament, ce dimanche 5 juin, le quatrième et dernier jour des cérémonies marquant les 70 ans de règne d'Elizabeth II. Une séquence qui s'achève dans la liesse.

C'est une dernière page d'Histoire qui reste à écrire et la formule est ici loin d'être galvaudée. Le jubilé de platine d'Elizabeth II, marquant les 70 ans de la reine d'Angleterre, se termine ce dimanche 5 juin.

Et au dernier jour d'une série qui en aura compté quatre, lancée dans la solennité et le recueillement, l'heure promet d'être désormais à la fête.

Au lendemain d'un concert géant à Londres, qui a pu compter notamment sur la présence de Duran Duran, Diana Ross ou encore Adam Lambert - et auquel devait assister le prince Charles, 73 ans, héritier de la couronne et son fils William, 39 ans, deuxième dans l'ordre de succession - ce sont des déjeuners en plein air qui doivent être organisés dans tout le pays ce dimanche, avant une grande parade dans la capitale britannique.

Un jubilé où la reine a brillé par son absence

Pourtant passionnée de courses, la reine, qui a du mal à marcher, a renoncé à se rendre ce samedi aux célèbres courses hippiques du Derby d'Epsom, à 30 km de Londres. Des courses qu'elle n'a manquées que très rarement.

Alors que son peuple s'inquiète pour sa souveraine de 96 ans à la santé déclinante, cette dernière y a été représentée par sa fille, la princesse Anne, accueillie, en l'absence de sa mère, par une haie d'honneur d'une quarantaine de jockeys.

Comme pour le grand concert londonien de ce samedi soir, la reine avait prévu de regarder le Derby à la télévision.

La veille, vendredi, Elizabeth II était déjà absente du service religieux à la cathédrale Saint-Paul en son honneur, ayant souffert «d'un certain inconfort» au premier jour des célébrations, quand elle était apparue au balcon de Buckingham Palace, heureuse mais frêle, s'appuyant sur une canne, successivement auprès de son cousin, le duc de Kent, puis aux côtés des 17 membres de la famille royale pour la parade militaire et le survol aérien du «Salut aux Couleurs».

En soirée, elle avait néanmoins refait une brève apparition au château de Windsor pour les illuminations du jubilé.

Une reine jusqu'au tout dernier jour

Parmi les autres temps forts de ce Platinum Jubilee, la reine, le prince Charles et sa femme Camilla, William et sa femme Kate, ont souhaité samedi sur Twitter un joyeux premier anniversaire à Lilibet, la fille d'Harry et Meghan que la reine a rencontrée pour la première fois.

Pour clôturer l'événement, une interprétation de l’hymne national, God Save the Queen, sera donnée ce soir devant le palais de Buckingham par Ed Sheeran.

Sur le plan politique, en dépit de sa santé déclinante, Elizabeth II n'a aucune intention d'abdiquer, liée par la promesse qu'elle avait faite princesse, à 21 ans, de servir ses sujets toute sa vie.

Beaucoup de ses sujets ont toutefois conscience que c'était peut-être la dernière fois qu'ils verraient leur souveraine arrivée au crépuscule de son existence. En coulisses, la succession se prépare tranquillement, son fils Charles la représentant de plus en plus souvent.