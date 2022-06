Etats-Unis : un policier licencié pour s'être fait tatouer «mal absolu» sur ses doigts

Un agent de police a été renvoyé de la police de Cincinnati à cause d’un tatouage controversé, visible sur ses mains.

Viré pour un tatouage maléfique. Eric Weyda, un jeune officier de l'Ohio (Etats-Unis) âgé 16 ans, a été licencié par son service de police en raison d’un tatouage sur lequel on peut lire «pure evil» («mal absolu» en français).

Les lettres du tatouage sont noires et réparties sur chacune des phalanges de ses deux mains. «Les tatouages ​​de l’agent Weyda sont une violation continue et permanente», a déclaré la police de Cincinnati après avoir mis fin à sa collaboration avec le jeune policier. Les instructions états-uniennes concernant les tatouages dans la police sont très strictes. Contrairement aux policiers français, les agents des forces de l’ordre ont l'interdiction d’arborer un tatouage visible sur leur visage, leur tête, leur cou, et leurs mains.

Le jeune agent regrette son tatouage, mais le défend

Avec ce tatouage vieux de six mois, l’officier Eric Weyda a violé les instructions du département de police de Cincinnati, la citation gravée sur ses mains n'étant qu’une circonstance aggravante. Pour ses supérieurs hiérarchiques, cette inscription est néfaste pour «l’image professionnelle et neutre» de leur profession. «Le message de l’officier Weyda a également la possibilité très réelle de causer des dommages extraordinaires aux relations entre la police et la communauté, tant au niveau local que national», a déclaré le département de police de Cincinnati.

Lors d’un examen disciplinaire, l’agent Eric Weyda aurait manifesté des remords pour ce tatouage qu’il avait fait au mois de décembre 2021. Le jeune policier a certifié que l’inscription «pure evil» était un «message personnel le concernant, et en aucun cas une revendication publique».