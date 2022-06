Fusillade au Texas : le témoignage émouvant d'une fillette rescapée devant le Congrès américain

Auditionnée par le Congrès américain ce mercredi 8 juin en compagnie d’autres rescapés de la tuerie du 24 mai dernier dans une école primaire à Uvalde (Texas), Miah Cerrillo, 11 ans, a livré un témoignage glaçant sur le déroulé des faits.

«Il a dit “bonne nuit“ à mon institutrice et il lui a tiré dans la tête». Présente ce mercredi devant le Congrès des Etats-Unis pour une audition sur la régulation des armes à feu dans le pays, Miah Cerrillo a raconté à l’auditoire le déroulé glaçant du massacre au sein de son école à Uvalde (Texas), le 24 mai dernier, qui a fait 21 morts.

La fillette de 11 ans a décrit un assaillant qui «a tiré sur certains de mes camarades et sur le tableau. Quand je me suis rapprochée des sacs à dos, il a tiré sur mon ami qui était juste à côté de moi et j'ai pensé qu'il allait revenir dans la pièce».

A cet instant, l’enfant a eu l'idée de feindre la mort pour ne pas être visée par le tueur. Miah a raconté qu’elle s’était couverte du sang d’un camarade, dont le corps était à proximité, pour échapper à l’attention du tireur. «J'ai pris un peu de sang et je me le suis étalé partout... Je suis restée silencieuse, puis j'ai attrapé le téléphone de mon institutrice et j'ai appelé le 911», a conclu la courageuse jeune fille.

Des témoignages bouleversants qui se succèdent

Autre témoignage bouleversant : celui de la mère d’une des victimes, qui a assuré avoir du mal à se pardonner d’avoir laissé sa fille à l’école ce funeste jour.

In heartbreaking testimony, mother of Lexi Rubio, 10-year-old girl killed in Uvalde massacre, describes promising her daughter ice cream that evening to celebrate the awards she'd won.





"I left my daughter at that school—and that decision will haunt me for the rest of my life." pic.twitter.com/SJ7YfziQJS — ABC News (@ABC) June 8, 2022

«J'ai laissé ma fille à l’école et cette décision me hantera pour le reste de ma vie», a témoigné Kimberly Rubio, la mère de la petite Lexi tuée à l’âge de 10 ans, en compagnie de son compagnon.

In emotional testimony, Roy Guerrero, doctor who treated Uvalde victims, tells lawmakers: "My oath as a doctor means that I signed up to save lives. I do my job. And I guess it turns out that I am here to plead. To beg. To please, please do yours." https://t.co/TKSqvngW3w pic.twitter.com/qGW1Znsgd4 — ABC News (@ABC) June 8, 2022

«J'ai choisi d'être pédiatre. J'ai choisi de m'occuper des enfants. Les garder à l'abri des maladies, je peux le faire. Les protéger des bactéries, je peux le faire. Mais protéger les enfants des armes à feu, c'est le travail de nos politiciens et de nos dirigeants. Dans ce cas, vous êtes les médecins et notre pays est le patient», a assuré Roy Guerrero, le docteur en charge des victimes, lors de son audition.

Matthew @McConaughey's wife Camilla holds green high-top Converse shoes of the one of the Uvalde, TX victims.





"These are the same green Converse on her feet that turned out to be the only clear evidence that could identify her after the shooting." pic.twitter.com/uImP8xutsn — CSPAN (@cspan) June 7, 2022

Invité par Joe Biden à prendre la parole ce mardi 7 juin, l’acteur américain Matthew McConaughey, originaire d’Uvalde, a également milité en faveur de la régulation des armes.

Quelques jours après s’être rendu au mémorial dédié aux victimes, il a pris l’exemple poignant de la petite Maite Rodriguez, abattue à 9 ans alors qu’elle rêvait de devenir experte en biologie marine.