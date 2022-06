Un avion prend feu lors de son atterrissage à Miami

Un avion de la compagnie Red Air a pris feu au moment de l’atterrissage, ce mardi 21 juin à Miami, obligeant les nombreux passagers à évacuer en urgence. Trois personnes ont été blessées.

Les images sont impressionnantes. Un avion de la compagnie Red Air a pris feu mardi lors de son atterrissage sur la piste de l’aéroport international de Miami (Etats-Unis). Les vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent l'appareil, un McDonnell Douglas qui venait de République dominicaine, en travers du tarmac, à moitié dans l'herbe, le nez détruit, tandis que les passagers quittent précipitamment la cabine d'un côté, de la fumée noire étant visible de l'autre.

Close-up video of passengers getting off the plane | #ONLYinDADE pic.twitter.com/o3YyMU9mgx

Selon la compagnie, 130 passagers et 10 membres d'équipage ont été évacués de l'appareil. Un porte-parole de l'aéroport a indiqué de son côté à l'AFP que «126 personnes étaient à bord», sans pouvoir donner «le nombre de membres d'équipage».

Wow! Video shared by Red Air Flight 203 passenger as they escaped burning plane Tuesday. Three people were injured. Investigators say landing gear collapsed as plane landed at Miami International Airport. #Miami





: Paolo Delgado pic.twitter.com/dfoPu60VHf

— John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) June 22, 2022