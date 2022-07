Covid-19 : quelle situation sanitaire dans les pays européens pour cet été ?

Avec un regain des contaminations, plusieurs pays européens imposent des règles sanitaires pendant la période estivale. En Espagne et en Italie, le port du masque revient et en Grèce un pass sanitaire est demandé pour les établissements de santé.

Il y a le ciel, le soleil et… les PCR. Le tube de l’été est lancé. En effet, avec la recrudescence de la pandémie liée au Covid 19, les Français qui partent en vacances vont devoir respecter plusieurs règles sanitaires.

En Europe, l'ECDC (centre européen des maladies) a appelé plusieurs pays à «rester vigilants» en multipliant les tests et en appelant à la vaccination les personnes les plus à risque.

Espagne : masque obligatoire dans les transports

En Espagne, quelques régions réfléchissent à réinstaurer de nouvelles mesures sanitaires. Pour l’heure, il est demandé, à l’échelle du pays, de porter le masque dans les établissements de santé, les pharmacies, les transports publics, les résidences pour personnes âgées et de respecter les gestes barrières.

Italie : masque FFP2 mais plus de pass sanitaire

Victime aussi d'une hausse des contaminations, l’Italie demande à ce que le masque FFP2 soit obligatoire. Cette mesure a été prise dès la mi-juin et concerne les transports publics mais pas les avions. Comme en Espagne, il faut également le porter dans les établissements pour personnes âgées et les établissements de santé. En revanche, depuis le 1er juin, les Italiens ne demandent plus le pass sanitaire.

Portugal : certificat de vaccination obligatoire à l'aéroport

Si le Portugal voit ses contaminations en baisse, il reste malgré tout prudent. Le pays qui avait rendu obligatoire le port du masque dans les espaces fermés, a finalement levé cette mesure. Pour autant, les voyageurs rentrant au Portugal doivent présenter le certificat de vaccination ou un test négatif.

Le port du masque reste toutefois obligatoire dans les services de santé, ou dans comme les transports en commun et les taxis.

Grèce : 300 euros en cas de non-port du masque

En Grèce, le masque est obligatoire dans les transports en commun et dans les espaces où la distanciation est difficile à maintenir. En cas de non-respect de ces règles, on s’expose à une amende de 300 euros. Côté pass sanitaire, il reste obligatoire dans les lieux de santé et de soins.

En revanche celui-ci n'est pas nécessaire pour entrer dans le pays.