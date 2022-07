Etats-Unis : une invasion de dangereux escargots géants provoque la mise en quarantaine d'une partie de la Floride

Espèce extrêmement invasive, un escargot géant africain a été repéré le 23 juin, dans le comté de Pasco, situé au nord de la ville de Tampa, en Floride. Une quarantaine de la zone a été immédiatement ordonnée par les autorités afin d'éradiquer ce fléau.

Un spécimen d'escargot géant d'Afrique a été trouvé le 23 juin par un jardinier, dans la région de Port Richey, au nord de Tampa, en Floride (Etats-Unis).

Le Département de l'agriculture et des services aux consommateurs de Floride (FDACS), qui a confirmé la présence de l'envahissant et vorace gastéropode, a placé en quarantaine, le 25 juin, une partie de la ville de New Port Richey, dans le comté de Pasco. Une éradication chimique de ce ravageur a été aussitôt entreprise en traitant le sol. La FDACS prévoit que l'élimination de cette population d'escargots géants africains à l'aide d'un pesticide devrait durer trois ans pour être efficace.

Do you live in Pasco County? Have you seen an abnormally large snail roaming around? It could be a giant African land snail (GALS)! Learn more about GALS at our @FDACSDPI resource page: https://t.co/IU9OqKEqnU pic.twitter.com/yET0F2VwCH

— Florida Dept. of Agriculture & Consumer Services (@FDACS) July 3, 2022