Royaume-Uni : Duel final entre Rishi Sunak et Liz Truss dans la course à Downing Street

Au Royaume-Uni, les conservateurs ont choisi les deux finalistes dans la course au poste de Premier ministre. Il s’agit de Rishi Sunak et Liz Truss.

Le suspense est à son comble au Royaume-Uni. Après une semaine de vote, les conservateurs ont élu les deux finalistes dans la course au 10 Downing Street. Alors qu’on s'attendait à voir Penny Mordaunt dans le duel final face à Rishi Sunak, le grand favori, c’est finalement Liz Truss qui a tiré son épingle du jeu.

Durant ce dernier vote, Penny Mordaunt n’a obtenu que 105 voix, derrière Liz Truss (113 voix) et Rishi Sunak (137 voix).

«Merci de m’avoir accordé votre confiance. Je suis prête à me lancer dès le premier jour», a écrit sur Twitter Liz Truss, la «surprise britannique» de dernière minute.

