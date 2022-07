Guerre en Ukraine : un responsable ukrainien accuse Vladimir Poutine d’avoir utilisé «un sosie» lors de son voyage en Iran

Mardi 19 juillet, Vladimir Poutine organisait son premier déplacement depuis le début de la guerre en Ukraine, en Iran. À l’occasion de ce voyage, les services de renseignement ukrainiens ont soupçonné Moscou d’avoir envoyé à Téhéran un sosie du président russe.

Le président russe Vladimir Poutine pourrait-il avoir été remplacé par un sosie, à l’occasion d’un voyage en Iran effectué la semaine dernière ? D’après plusieurs sources ukrainiennes, relayées par le New York Post, l'homme fort du Kremlin serait apparu «plus alerte et plus mobile» que d’habitude lors de sa visite pour rencontrer l’ayatollah Ali Khamenei. Cette apparence «non caractéristique» aurait éveillé les soupçons du général ukrainien Kyrylo O. Budanov.

Interrogé par la chaine ukrainienne 1+1, le général a expliqué que l’attitude de Vladimir Poutine ne lui correspondait pas, et que certaines de ses caractéristiques physiques ne semblaient pas refléter son état actuel. «C’est juste mon avis, une simple supposition. S’il vous plait, regardez le moment où Poutine sort de l’avion, est-ce que c’est vraiment lui ?» s’est-il interrogé.

Vladimir Poutine malade ?

En effet, Vladimir Poutine, dont certaines sources affirment qu’il est malade, est apparu en pleine possession de ses moyens, plus «alerte et mobile que d’habitude». Jeudi, le directeur de la CIA, William Burns, a corroboré cette théorie en faisant remarquer que le président russe avait l'air «en trop bonne santé».

Sur les réseaux sociaux, cette idée fait également son petit bout de chemin. En mai dernier, un canal Telegram anti-Poutine «General SVR» (qui est prétendument dirigé par un ancien lieutenant du service de renseignement extérieur russe) a affirmé que des sosies étaient disponibles pour remplacer Vladimir Poutine si nécessaire, alors qu'il subissait une intervention chirurgicale.

Le mystérieux compte Telegram a également affirmé que des images préenregistrées du dirigeant russe assistant à des réunions et signant des lois pouvaient à tout moment être diffusées pour donner l'impression qu'il travaille toujours.

Des sosies déjà proposés à vladimir Poutine ?

Ce n’est pas la première fois que Vladimir Poutine est suspecté de faire appel à des sosies. En février dernier, lors d'une série d’interviews organisée pour ses 20 ans au pouvoir, le président avait affirmé à ce sujet qu'on lui avait «proposé de faire usage de sosies» pour sa propre sécurité «au début des années 2000» à l'époque où la Russie était en guerre contre un mouvement indépendantiste en Tchétchénie et dans le Caucase.

Une initiative à laquelle il n'aurait pas donné suite.