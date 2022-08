Guerre en Ukraine : le premier navire céréalier a quitté le port d'Odessa dans le cadre de l'accord avec la Russie

Razoni, le cargo portant le premier chargement de céréales ukrainiennes, a quitté le port d’Odessa ce lundi matin à 7h30. Son départ se produit conformément aux termes de l’accord avec la Russie signé à Istanbul le 22 juillet dernier.

Ça reprend. Après l’accord, signé entre la Russie et l’Ukraine à Istanbul le 22 juillet, les exportations alimentaires ukrainiennes ont repris ce 1er août. En effet, le cargo Razoni, qui transporte les céréales ukrainiennes, a quitté le port d’Odessa ce lundi matin vers 7h30 à destination du Liban.

«Le cargo Razoni battant pavillon de la Sierra Leone et chargé de maïs quittera le port d'Odessa à destination du Liban à 8h30 heure locale (7h30 heure française)», précise le ministère de la défense turc dans un communiqué.

«Dans le cadre de l’accord signé le 22 juillet 2022 par la Turquie, la Fédération de Russie, l’Ukraine et les Nations unies lié à la reprise des exportations de produits agro-alimentaires de façon sécurisée depuis un port ukrainien, le départ du premier navire, et ceux qui suivront, est en train de se planifier», ajoute-t-il.

Ukrayna limanlarından ilk gemi bugün saat 08.30’da hareket edecektir.#MSB pic.twitter.com/vi18ggoyAg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2022

Malgré les sanctions occidentales, un deuxième accord a été également signé le jour même pour garantir à Moscou l’exportation de ses produits agricoles et engrais.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a «chaleureusement» salué le départ de ce premier bateau, exprimant l'espoir que la reprise des exportations de céréales ukrainiennes «apportera la stabilité et l'aide indispensables à la sécurité alimentaire mondiale».

La reprise des exportations, à travers cet accord, permet en effet d’atténuer une crise alimentaire mondiale à l’heure où l’inflation a atteint 8% dans la zone euro engendrant une augmentation des prix des produits de première nécessité.

Un centre de coordination conjointe inauguré à Istanbul

Selon les termes de l'accord du 22 juillet, les navires et leur chargement doivent être inspectés à Istanbul, sous l'autorité du Centre de coordination conjointe (CCC).

Ce centre, chargé du contrôle des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire, a été inauguré mercredi à Istanbul conformément à l'accord.

Il associe des représentants des deux belligérants, ainsi que de la Turquie et des Nations unies, représentées par l'amiral américain à la retraite Fred Kenney.

Le CCC a pour tâches, selon l'accord, de valider et suivre les navires marchands qui participeront aux convois, assurer leur suivi via internet et par satellite, inspecter les bateaux au moment du chargement dans les ports ukrainiens et à leur arrivée dans les ports turcs.