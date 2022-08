Lady Diana : une voiture utilisée par la princesse dans les années 1980 vendue 569.000 euros

Une voiture ayant appartenu à Lady Diana a été vendue 569.000 euros aux enchères, ce samedi 27 août. Cette dernière, achetée par un Anglais, restera finalement dans son pays d'origine, à l'approche du 25e anniversaire de la mort de la princesse de Galles.

737.000 livres, pas moins ! C'est le prix dépensé par un passionné, originaire de Manchester, pour se procurer l'ancienne voiture personnelle de Lady Di, une Ford Escort RS Turbo de 1985, au terme d'une bataille acharnée d'enchères en provenance de Dubaï et des États-Unis.

L'automobile constituait le clou d'une vente organisée par Silverstone Auctions, sur le circuit de Silverstone à 120 km au nord-ouest de Londres. Elle avait été mise à prix 100.000 livres ; l'enchère finale a atteint 650.000 livres, somme à laquelle il faut ajouter des frais et la TVA.

