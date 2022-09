Etats-Unis : un pilote d'avion menace de s'écraser sur un supermarché avant de se poser

Les autorités américaines ont interpellé, samedi 3 septembre, le pilote d'un avion qui menaçait de s'écraser sur un supermarché de Tupelo, une ville située dans le Mississippi.

Un drame a été évité. Ce samedi, le pilote d'un petit avion bimoteur a menacé pendant plusieurs heures de s'écraser sur un supermarché du Mississippi, dans le sud des Etats-Unis, avant de finalement se poser et être arrêté, ont annoncé les autorités locales.

Currently we have a 29yr old who stole this plane & is threatening to crash it into something. Polices ,ambulances ,& fire trucks are everywhere. Everything is shutdown rn pic.twitter.com/AzebdIa3tP

— City King (@CityKing_Gank_) September 3, 2022