Royaume-Uni : quel est le protocole prévu pour le changement de Premier ministre ?

Ce lundi 5 septembre, après deux mois de campagne, Liz Truss a été élue par les conservateurs britanniques pour devenir Première ministre et succéder à Boris Johnson. Pour la première fois, l’ancienne ministre des Affaires étrangères sera reçue par la Reine Elizabeth II à Balmoral, sa résidence écossaise.

Après cinq tours de scrutin et des mois de suspens, le verdict est tombé. Liz Truss, 47 ans, a obtenu la confiance des conservateurs pour succéder à Boris Johnson au 10, Downing Street, ce lundi 5 septembre. L’ancienne ministre des Affaires étrangères a récolté 57% des voix contre 43% pour son ancien collègue des Finances Rishi Sunak.

«Je suis honorée d'être élue cheffe du Parti conservateur. Merci de me faire confiance pour diriger notre grand pays. Je prendrai des mesures audacieuses pour nous permettre à tous de traverser ces moments difficiles, de faire croître notre économie et de libérer le potentiel du Royaume-Uni», a réagi Liz Truss sur les réseaux sociaux.

