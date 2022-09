Mort d'Elizabeth II : le gouvernement britannique demande à la population de ne plus venir se recueillir devant le cercueil de la reine

Ce samedi 17 septembre, le gouvernement britannique pourrait avoir douché de nombreux espoirs de voir un jour le cercueil de la reine. Face au temps d’attente nécessaire pour espérer se recueillir devant la dépouille, il a demandé à la population de ne plus se déplacer pour rejoindre la cohorte déjà sur place.

24 heures. C’est l’énorme temps d’attente minimum qu’il faudra aux derniers arrivés pour pouvoir voir le cercueil d’Elizabeth II, exposé à Westminster Hall jusqu’aux funérailles.

The accessible queue is at capacity for today and entry for allocation of wristbands is currently paused





Those with wristbands and entry times will still be able to view the Lying-in-State





Please do not attempt to join until it resumes





Check back for further updates pic.twitter.com/rrpqTlvwyu

— Department for Digital, Culture, Media and Sport (@DCMS) September 16, 2022