Space Force : la musique officielle de la 6e branche militaire américaine sous le feu des moqueries

La Space Force, 6e et plus récente branche de l’armée américaine créée en 2019, a ce mardi dévoilé «Semper Supra», sa chanson officielle, et la réaction des auditeurs, pour la plupart hilares à l’écoute des «paroles horribles», ne s’est pas fait attendre.

Pas un tube. Alors que la Space Force était déjà en manque de reconnaissance, voilà la 6e branche de l’armée américaine, déjà moquée dans la série éponyme avec Steve Carell, de nouveau la risée du Web, lequel s’était déjà notamment beaucoup amusé de son logo «pompé sur Star Trek». En cause cette fois ? La chanson qui lui sert de musique officielle. Le morceau a été dévoilé ce mardi, immédiatement suivi d’une pluie de commentaires au mieux mitigés, ses paroles en particulier faisant l’objet de nombreuses moqueries.

«We’re the mighty watchful eye / Guardians beyond the blue / The invisible front line / Warfighters brave and true.



Boldly reaching into space / there’s no limit to our sky / Standing guard both night and day / We’re the Space Force from on high.»

Soit en français : «Nous sommes le puissant œil vigilant / Les gardiens au-delà du bleu / La ligne de front invisible / Les combattants courageux et fidèles.



Aller hardiment dans l'espace / il n'y a pas de limite à notre ciel / Monter la garde nuit et jour / Nous sommes la Force spatiale d'en haut.»

Sur Twitter, mi-amusés, mi-agacés, les commentaires pleuvent. «Grammaticalement, je meurs d'envie de corriger : vous n'êtes pas la ligne de front «invisible». La CIA l'est. On vous voit littéralement chanter cette chanson. «Warfighter» n'est PAS UN MOT.», écrit un internaute.

« Audacieusement vole Star Trek (encore une fois). Et comment peut-on hardiment «atteindre l'espace» sans y aller ? Il y a une «limite à notre ciel». C'est ce qu'on appelle l'espace. Le ciel se termine. L'espace commence. Ces paroles sont la version verbale d'une mauvaise peinture de l'armée de l'air», estime un autre.

La chanson «Semper Supra» a été dévoilée par le général John Raymond, chef des opérations spatiales, lors d'une conférence à National Harbor, dans le Maryland.

Inspirée d’une marche de 1901 de John Philip Sousa, «The Invincible Eagle», comme l'indique le Guardian, «Semper Supra» est réglée sur un air enjoué qui rappelle «The Liberty Bell», une autre marche de Sousa, de 1893, mais maintenant largement connue comme le thème de la série comique britannique Monty Python’s Flying Circus…

La chanson, qui porte le nom de la devise de l’US Space Force, «Semper Supra», qui signifie en latin «Toujours au-dessus», «est une opportunité unique de créer une chanson qui fera partie de notre culture et de notre patrimoine pour les années à venir», a déclaré le général John Raymond dans un communiqué repris par CNN. «Nos traditions font partie du tissu qui nous tisse tous ensemble alors que nous exécutons nos missions côte à côte.»

Le musicien en chef du US Coast Guard Band, Sean Nelson, a travaillé sur la musique. Les paroles ont été écrites par Jamie Teachenor, un auteur-compositeur de musique country et membre de l'US Air Force Band.

Sean Nelson a déclaré : «Je me suis lancé et j'ai fait ce que je pensais être le genre de sons le plus excitant.» Jamie Teachenor a ajouté: «Je voulais m'assurer que tout ce qui était dans la chanson représenterait de manière adéquate toutes les capacités dans lesquelles notre Force spatiale est impliquée et m'assurer que je n'ai pas gâché la mission.»

La Space Force, comme chaque branche militaire, a donc désormais sa propre chanson. Pour mémoire, celle de l’armée américaine est «The Army Goes Rolling Along», adoptée en 1952; et celle des Marines «The Marines’ Hymn», adoptée pour la première fois en 1929 et mise à jour en 1942.