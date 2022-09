Guerre en Ukraine : l’Europe devrait annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie 

Lors d’une réunion informelle entre les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, il a été évoqué de futures sanctions contre la Russie après les déclarations récentes de Vladimir Poutine.

Une réunion d'urgence informelle des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne a eu lieu ce mercredi 21 septembre, dans la soirée, à New York à propos de la Guerre en Ukraine. Dans les minutes qui ont suivi la fin de cette réunion, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a affirmé que l'UE examinait de nouvelles sanctions contre Moscou après l'ordre de mobilisation de 300.000 réservistes annoncé par Vladimir Poutine.

Des mesures restrictives contre la Russie

Les ministres européens ont adopté une déclaration condamnant «avec force la dernière escalade de la Russie», a souligné Josep Borrell. «Nous allons continuer à augmenter notre aide militaire et à étudier de nouvelles mesures restrictives contre Moscou».

Les ministres de l'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni, ainsi que le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, ont également condamné «les référendums fictifs sur le territoire souverain de l'Ukraine», annoncés par les autorités pro-russes dans la région occupée du Donbass.

«Les Européens cherchent à donner une réponse forte aux dernières déclarations de Vladimir Poutine. La semaine dernière, ce sont les Américains qui avaient annoncé une nouvelle salve de sanctions visant des responsables russes, des banquiers et même une proche de Vladimir Poutine. Cette intervention intervient quelques heures avant une autre réunion au Conseil de Sécurité de l’ONU», a déclaré Elisabeth Guédel, correspondante CNEWS à New-York (Etats-Unis).

«Cette réunion sera consacrée à l’Ukraine et à l’impunité des crimes qui s’y déroulent. Lors de cette réunion, il y aura Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russes. Il va se retrouver isolé, mais c’est l’objectif des Européens et des Américains, mettre la pression maximum sur Moscou», a-t-elle ajouté. Les ministres ont enfin appelé la Russie à «rendre le contrôle» à l'Ukraine de la centrale nucléaire de Zaporijjia, frappée ces dernières semaines par des bombardements, dont Moscou et Kiev s'accusent mutuellement.