Election présidentielle au Brésil : les propositions de Jair Bolsonaro et Lula

Ce dimanche, le Brésil va devoir voter pour son prochain président. Si onze candidats se sont déclarés, seuls deux tirent leur épingle du jeu et se livrent un duel sans merci : le président d’extrême droite sortant Jair Bolsonaro et son adversaire de gauche Lula, dont CNEWS résume les principales propositions.

Entre Lula et Jair Bolsonaro, le combat fait rage. Les deux principaux candidats à la présidence du Brésil, dont l’élection a lieu ce dimanche, s’affrontent depuis plusieurs mois, critiquant mutuellement leurs bilans politiques ou soulevant leurs affaires judiciaires. Si l’ancien président de gauche et l’actuel président d’extrême droite s’accordent sur la nécessité du Brésil d’être «sauvé», les deux candidats défendent des manières bien différentes d’y parvenir. CNEWS fait le point sur les principales mesures de leurs programmes politiques.

Économie et pouvoir d'achat

Depuis plusieurs années, le Brésil fait face à une grave crise économique et à des inégalités sociales monstres. Sur les 213 millions d’habitants du pays, 33 millions souffrent de la faim et 9,9 millions sont au chômage. L’inflation est également très élevée et atteint les 12%.

Pour faire face à cette situation, le candidat du Parti des Travailleurs, Lula, souhaite tout d’abord améliorer le pouvoir d’achat des Brésiliens les plus pauvres. Pour cela, il propose de renforcer le système actuel «Auxilio Brasil» qui octroie 600 réais (115 euros) aux familles pauvres. Il souhaiterait verser aux familles 150 réais supplémentaires par enfant de moins de 6 ans. Il prévoit également d’augmenter le salaire mensuel minimum (actuellement à 1.212 réais, 240 euros) «au-dessus de l'inflation», sans préciser de montant. Lula souhaite également une refonte du système fiscal brésilien, afin de taxer plus progressivement les classes moyennes et davantage les foyers les plus riches.

De son côté, Jair Bolsonaro mise sur l’emploi pour relancer l’économie du pays. Contrairement à son rival de gauche, il se positionne en faveur de la privatisation des grandes entreprises publiques, comme le gestionnaire de l’électricité. Selon lui, la liberté économique des entreprises est la clé du bien-être social. Il souhaite par ailleurs augmenter la part de Brésiliens exonérés d’impôts sur le revenu. Jair Bolsonaro s'est également engagé à maintenir l'aide de 600 réais par mois pour les citoyens les plus modestes.

Environnement et lutte contre les changements climatiques

Jair Bolsonaro a été particulièrement critiqué durant son mandat, au Brésil mais surtout à l’international, pour sa politique environnementale. S’il est réélu, le président d’extrême droite dit vouloir renforcer le secteur minier et agricole et accroître leur productivité, tout en préservant l’environnement. Il a souligné par ailleurs le rôle du Brésil dans la production alimentaire mondiale.

Il s’engage par ailleurs à poursuivre les opérations militaires censées lutter contre la déforestation et les feux de forêt en Amazonie, qui ont toutefois explosé sous son mandat. Jair Bolsonaro s’est d’ailleurs à maintes reprises montré favorable à l’exploitation minière des zones protégées et des réserves indigènes.

Pendant toute la campagne, Lula a mis l’accent sur la protection de l’environnement, tache dans le bilan de Bolsonaro. Il affirme vouloir mettre en place une politique «tolérance zéro» contre l’orpaillage illégal, la déforestation et les feux de forêts. Il compte notamment s'appuyer sur des organes publics de préservation de l'environnement, affectés par d'importantes coupes budgétaires sous Bolsonaro.

Lula a par ailleurs partagé son intention de créer un ministère des Peuples autochtones dans son gouvernement pour protéger les peuples indigènes et leurs terres. Selon CNN Brésil, Lula souhaite également accroître la transition énergétique du pays vers des énergies vertes.

Relations internationales

L’un des principaux reproches formulés par Lula à l’encontre de Bolsonaro est d’avoir isolé le Brésil sur la scène internationale. Le candidat du Parti des Travailleurs promet donc de «restaurer» cette aura internationale du Brésil, notamment en renforçant la coopération entre les différents pays d’Amérique latine et avec le continent africain. Il souhaite notamment relancer le Mercosur. Lula promet de voyager à travers le monde pour rétablir ou renforcer les relations diplomatiques du Brésil.

Jair Bolsonaro concentre sa politique internationale sur l’adhésion du Brésil à l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et l'augmentation les accords multilatéraux avec d'autres pays.

Sécurité

La lutte contre l’insécurité fait également partie des attentes de la population. En la matière, le président d’extrême droite prône un accès beaucoup plus libre aux armes à feu, pour garantir «le droit fondamental à l’autodéfense et à la liberté individuelle». Jair Bolsonaro souhaite également augmenter les budgets de la sécurité publique, donc de la police et de l’armée. Il a également proposé une loi permettant aux agents de la sécurité (policiers et militaires) de ne faire l’objet d’aucune poursuite pénale ou sanction lorsqu’ils commettent des crimes, notamment des meurtres, même hors du cadre de la légitime défense.

De son côté, Lula souhaite réformer la politique en matière de sécurité, en mettant l’accent sur «la prévention, l'enquête et le traitement des crimes et des violences à l'encontre des femmes, des jeunes noirs et de la population LGBTQIA+», comme le souligne le média brésilien G1. Le candidat du Parti des Travailleurs propose d’élaborer une nouvelle politique contre les crimes organisés et les trafics de drogue, basée sur la prévention et sur le démantèlement des réseaux, en donnant davantage de moyens aux services de renseignements.