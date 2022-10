Royaume-Uni : Rishi Sunak nommé Premier ministre dès ce soir ?

A la suite du renoncement de Boris Johnson dans la course à Downing Street, Rishi Sunak, ancien ministre des Finances britannique, pourrait, dès ce lundi, devenir le nouveau Premier ministre, à la place de Liz Truss.

Pas de temps à perdre. Alors que le retour de Boris Johnson au poste de Premier ministre se profilait au Royaume-Uni, son renoncement a redistribué les cartes.

De ce fait, ce retrait ouvre la voie à la victoire de Rishi Sunak, ancien ministre des Finances britannique. Agé de 42 ans, ce dernier s'était incliné cet été contre Liz Truss dans la course à Downing Street.

Ancien ministre et richissime banquier, Rishi Sunak a pour ambition de «redresser l'économie» britannique, marquée par le Brexit et une forte crise des prix de l'énergie. Sur son compte Twitter, il a promis «intégrité, professionnalisme et responsabilité».

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.





That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.





I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022