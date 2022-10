Royaume-Uni : Rishi Sunak officiellement nommé Premier ministre par le roi Charles III

Désigné par les conservateurs pour devenir Premier ministre après la démission de Liz Truss, Rishi Sunak a été officiellement nommé ce mardi 25 octobre par le roi Charles III.

Pas de temps à perdre. Rishi Sunak, l'ancien ministre des Finances, a été officiellement nommé Premier ministre du Royaume-Uni ce mardi, après son entrevue avec le roi Charles III. Hier, il avait été désigné par les conservateurs britanniques pour succéder à Liz Truss, démissionnaire.

Ancien ministre et richissime banquier, Rishi Sunak, 42 ans, a donné le ton, dès sa prise de fonction, en affirmant vouloir commencer «immédiatement» à réparer les «erreurs» commises sous Liz Truss.

La veille, il avait déjà indiqué avoir pour ambition de «redresser l'économie» britannique, marquée par le Brexit et une forte crise des prix de l'énergie. Sur son compte Twitter, il a promis «intégrité, professionnalisme et responsabilité».

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.





That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.





I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022