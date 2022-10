Œuvres d’art : les dégradations par des militants écologistes se multiplient

Depuis plusieurs semaines, les actes de vandalisme à l’égard d’œuvres d’art mondialement connues, par des militants écologistes, se sont multipliés.

C’est un acte récurrent chez certains militants écologistes. Depuis le début de l’année, plusieurs toiles mondialement connues ont fait l’objet d’attaques d’activistes, protestant contre les énergies fossiles ou encore le réchauffement climatique.

Ce jeudi 27 octobre, une nouvelle œuvre a subi ce sort. En effet, trois personnes ont été arrêtées par la police néerlandaise pour avoir pris d’assaut le tableau «La Jeune Fille à la Perle», de Johannes Vermeer.

Un des activistes s’est collé à la toile, située au musée de Mauritshuis de La Haye, aux Pays-Bas, pendant qu’un autre lui aspergeait une substance encore inconnue. Si les raisons de cet acte n’ont pas encore été révélées, cette dégradation n’est qu’une parmi d’autres.

Ces dégradations sont internationales et ont même eu lieu au Musée du Louvre, à Paris. En effet, le 29 mai dernier, un homme avait simulé une situation de handicap avant de s’en prendre à La Joconde, de Léonard de Vinci, à l’aide d’une pâtisserie.

Lors de son arrestation, l’individu avait hurlé faire ça «pour la Terre», que «des gens sont en train de détruire».

Maybe this is just nuts to me but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee (@lukeXC2002) May 29, 2022