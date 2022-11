Royaume-Uni : les services de météorologie prévoient de fortes inondations jusqu'en février 2023

Après avoir déjà été aux prises avec d'importantes inondations en février dernier, le Royaume-Uni pourrait connaître un épisode similaire cet automne et jusqu’en février 2023, selon les services de météorologie britanniques. Une campagne de sensibilisation à destination de la population a été lancée lundi.

Au Royaume-Uni, et plus précisément en Angleterre, les deux tiers des personnes à risque d’inondation ne sont pas au courant de la menace pesant sur eux, selon des chiffres officiels.

L’organisme de référence de météorologie du pays, le Met Office, a pourtant d'ores-et-déjà prédit de fortes inondations, possiblement ravageuses, qui pourraient survenir jusqu’en février 2023.

«Le risque de conditions météorologiques instables augmente à mesure que nous nous dirigeons vers 2023», a ainsi confirmé Will Lang, l’un des responsables au sein du Met Office, pour The Guardian. Ce dernier a ajouté que «le plus gros risque d'inondation vient à nouveau en février, comme ce fut le cas l'hiver dernier».

Pour avertir la population, le gouvernement britannique a donc lancé, ce lundi, une vaste campagne de sensibilisation.

Après avoir détaillé les bons réflexes à adopter en cas d'inondation, l’Etat rappelle également dans sa communication que le coût moyen pour un ménage inondé est de 30.000 £, soit près de 34.500 euros.

It's Flood Action Week!





Would you know what to do in a flood?





5.2 million homes and businesses in England are at risk of flooding. Don't assume it won't happen to you. Find out how you can #PrepareActSurvive https://t.co/PEKP1EOTDC#FloodActionWeek pic.twitter.com/h23G7a0Mzq

— Eastbourne BC (@EastbourneBC) November 7, 2022