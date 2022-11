Jeff Bezos annonce qu'il donnera la majeure partie de sa fortune à des œuvres caritatives

Le fondateur d'Amazon Jeff Bezos a annoncé qu'il allait donner la majeure partie de sa fortune, estimée aujourd'hui à plus de 170 milliards de dollars, à des oeuvres caritatives.

Un geste important pour lui. Dans un entretien accordé à CNN, le milliardaire américain Jeff Bezos a confié qu'il ferait don de la majeure partie de sa fortune personnelle de son vivant.

En effet, le fondateur d'Amazon n'a pas hésité quand la journaliste lui a demandé s'il prévoyait de transmettre sa fortune : «oui je le ferai», a lancé l'un des hommes le plus riche de la planète.

L'homme d'affaires, dont la fortune était estimée à 171 milliards de dollars par le magazine Forbes en août dernier, bien derrière Elon Musk le patron de Tesla et plus récemment Twitter, a précisé que cette donation ne se ferait pas sans réflexion, revenant d'ailleurs sur son parcours en justifiant sa réussite.

Exclusive: Jeff Bezos tells CNN that he'll give away the majority of his $124 billion net worth during his lifetime, the first time he's made such a promise. https://t.co/aqehwBAvw2 pic.twitter.com/hFUdLa9GYZ — CNN (@CNN) November 14, 2022

«Ce n'est pas facile. Construire Amazon n'a pas été facile. Cela a demandé beaucoup de travail acharné, un groupe de collaborateurs très intelligents, des collaborateurs qui travaillent dur, et je trouve - et je crois que Lauren (Lauren Sánchez, sa compagne, ndlr) pense la même chose - que la charité, la philanthropie, est très similaire», a estimé Jeff Bezos, qui voit dans ces dons un besoin de réflexion et de travail.

Le PDG dAmazon a expliqué être sensible au respect de l'environnement et aux actions en faveur du climat.

Ce type de déclaration n'est pas habituel chez le multimilliardaire qui a déjà été attaqué pour son absence de dons, alors qu'il n'avait pas souhaité signer le «Giving Pledge» (fondé par Bill Gates et Warren Buffet), un accord réunissant les hommes les plus riches des Etats-Unis et les engageant à donner la majeure partie de leur fortune durant leur vie.