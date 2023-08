Incendies à Hawaï : voici l'énorme somme que Jeff Bezos et sa fiancée Lauren Sánchez vont donner à l'île de Maui

Jeff Bezos et sa fiancée Lauren Sánchez feront don de 100 millions de dollars à l'île d'Hawaï à la suite des incendies.

Un geste généreux. Le fondateur d’Amazon Jeff Bezos et sa fiancée Lauren Sánchez vont créer un «Fonds Maui» pour aider les habitants et reconstruire l'île hawaïenne, dévastée par les incendies qui ont touché l'archipel du Pacifique. De plus, ils ont également annoncé, sur Instagram vendredi, un don de 100 millions de dollars (90 millions d’euros).

«Jeff et moi sommes très touchés par ce qui se passe à Maui. Nous compatissons avec toutes les familles qui ont déjà tant perdu et avec la communauté qui a le cœur brisé», a déclaré Lauren Sánchez.

Pour rappel, de violents incendies sévissent sur l'île d'Hawaï depuis mercredi soir. La population a été évacuée de plusieurs endroits, mais le bilan est temporairement de 80 morts. Les autorités craignent qu'au moins un millier d’autres personnes disparues aient perdu la vie.

Plus de 270 bâtiments ont été lourdement endommagés ou complètement détruits. Les réparations des dégâts pourraient par ailleurs prendre des années. Une enquête a d’ailleurs été ouverte sur la gestion de la crise par les autorités.