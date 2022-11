Instagram : Cristiano Ronaldo devient la première personne à atteindre les 500 millions de followers

Le nombre d’abonnés du Portugais Cristiano Ronaldo a augmenté sur Instagram de 100 millions en 2022. Avec 500 millions de personnes qui le suivent désormais, il devance l’autre star du football, l'Argentin Lionel Messi qui compte «seulement» 376 millions de followers.

L’attaquant portugais de Manchester United bat décidément tous les records. Ce lundi 21 novembre, Cristiano Ronaldo est devenu la première personne à atteindre les 500 millions d’abonnés sur Instagram. Il conforte donc sa deuxième place parmi les comptes les plus suivis derrière la page @Instagram elle-même, qui compte 569 millions de followers.

Juste au pied du podium des comptes les plus suivis, on retrouve un trio d’Américains composé de la star de téléréalité et influenceuse Kylie Jenner, première femme du classement, avec 372 millions d’abonnés. Elle est suivie par l’acteur Dwayne «the rock» Johnson et ses 348 millions d’abonnés, ainsi que l’artiste Ariana Grande suivie par 340 millions de personnes.

Actuellement au Qatar avec sa sélection nationale pour disputer sa cinquième Coupe du monde, Cristiano Ronaldo pourrait, en remportant la compétition, gagner encore davantage de followers et continuer de battre tous les records. Le Portugal jouera son premier match jeudi 24 novembre à 17h face au Ghana.