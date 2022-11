Covid-19 : Pékin ferme ses parcs et ses musées face à la recrudescence des cas en Chine

La Chine a signalé lundi plus de 28.000 nouveaux cas de Covid-19 sur son territoire, soit une donnée proche de son record quotidien atteint en avril dernier. Face à la recrudescence du coronavirus, Pékin a décidé ce mardi de fermer de nombreux parcs et musées dans la capitale.

Une vague épidémique inquiétante dans l’empire du Milieu. Ce lundi, la Chine a signalé 28.127 nouveaux cas à l’échelle nationale, un chiffre proche du pic d’infection quotidien constaté dans le pays en avril dernier. Les villes de Guangzhou et de Chongqing ont représenté la moitié des cas rapportés en début de semaine. Dans la même lignée, Pékin a rapporté ce mardi un chiffre record. Après avoir signalé 962 nouveaux cas de Covid-19 dimanche, la capitale a fait état de 1.438 nouveaux cas mardi.

Conséquence directe de l’assouplissement de la politique zéro-Covid souhaité par le gouvernement chinois pour redresser la nation sur le plan économique, deux nouveaux décès liés au Covid-19 ont été rapportés ce lundi, contre trois le week-end dernier. Pour rappel, le pays n’avait plus été frappé par des morts causées par le coronavirus depuis mai dernier.

Pour endiguer cette recrudescence constatée, Pékin a resserré lundi les conditions d’entrée dans la ville, obligeant les visiteurs à subir trois jours de tests Covid avant de pouvoir quitter leur logement. Ce mardi, de nombreux parcs et musées ont été fermés dans la capitale, dont le parc d'attractions Happy Valley et le vaste parc Chaoyang.

Un assouplissement de la politique attendu en mars

Pour assouplir sa politique zéro-Covid, le gouvernement chinois a demandé aux autorités de cibler les mesures de répression et d’éviter les tests généralisés qui ont mis à mal l’économie du pays et ses habitants. Les analystes du holding financier Nomura ont toutefois prédit une réouverture plus rapide du pays en mars prochain, date de la fin du remaniement de la haute direction chinoise.

A noter également que la recrudescence des cas constatés à travers le territoire ces derniers jours pourrait freiner cet allègement des règles. «La réouverture pourrait se faire dans les deux sens, car les décideurs politiques pourraient reculer après avoir observé une augmentation rapide des cas et des perturbations sociales», a analysé Nomura, dont les propos ont été rapportés par Reuters.

Malgré l’assouplissement des règles, la Chine a conservé des mesures de restrictions figurant parmi les plus strictes du monde. Ces dernières ont refroidi de nombreux investisseurs, avec un impact fort sur l’économie du pays et sur le prix du pétrole dans la nation.