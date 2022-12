La capsule spatiale Orion de retour sur Terre après 25 jours dans l'espace

Après un peu moins d'un mois dans l'espace, la capsule Orion est rentrée sur Terre ce dimanche après-midi, en amerrissant dans l'Océan Pacifique. Une réussite pour la Nasa qui testait la capacité du vaisseau à pouvoir rentrer «sans encombre».

Un soulagement pour les ingénieurs de la Nasa. Ce dimanche 11 décembre, à 18h41 heure française, le vaisseau spatial Orion a amerri dans l'Océan Pacifique au terme de la mission Artémis 1. La capsule avait fait un voyage de 25 jours dans le système solaire, en orbite autour de la Lune.

Cette descente dans l'atmosphère terrestre s'est faite sans encombre, à une vitesse proche de 40.000 km/h. Le vaisseau a été ralenti dans sa chute par plusieurs parachutes, avant d'amerrir. Sur les réseaux, la Nasa a dévoilé la vidéo de la manœuvre en direct.

Splashdown.





After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7

— NASA (@NASA) December 11, 2022