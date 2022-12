Mort de Benoît XVI : les réactions à travers le monde

L'Église et ses fidèles sont en deuil. Le pape émérite Benoît XVI est mort ce samedi 31 décembre, à l'âge de 95 ans. Les personnalités du monde entier lui rendent hommage.

Le pape émérite Benoît XVI est mort ce samedi 31 décembre, à l'âge de 95 ans. Le pape François, son successeur avait annoncé mercredi 28 décembre que le théologien allemand était «gravement malade», appelant les fidèles catholiques et plus largement les croyants à prier pour lui.

Les hommages à l’ancien pape allemand se multiplient. Et ce sont les personnalités politiques qui se sont exprimées en premier.

«Le monde perd une figure marquante de l'Église catholique» a estimé le chancelier allemand Olaf Scholz selon l'AFP.

«En tant que pape allemand, Benoît XVI était pour beaucoup, et pas seulement dans ce pays, un dirigeant de l'Église particulier», a déclaré Olaf Scholz, le qualifiant aussi de «personnalité combative» et de «théologien intelligent».

Le président Emmanuel Macron a publié un tweet : «Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel.»

De son côté, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique a lui aussi tweeté, se rappelant d’une visite de Benoît XVI en 2010 au Royaume-Uni : «Je suis attristé d’apprendre le décès du pape émérite Benoît XVI. C’était un grand théologien dont la visite au Royaume-Uni en 2010 a été un moment historique pour les catholiques et les non-catholiques de tout le pays. Mes pensées vont aux catholiques du Royaume-Uni et du monde entier aujourd’hui.»

I am saddened to learn of the death of Pope Emeritus Benedict XVI.





He was a great theologian whose UK visit in 2010 was an historic moment for both Catholics and non-Catholics throughout our country.





My thoughts are with Catholic people in the UK and around the world today.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 31, 2022