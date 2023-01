Royaume-Uni : voici 10 choses interdites pour les membres de la famille royale

Appartenir à la famille royale britannique est un privilège. Comme tout privilège, il s’accompagne d’un certain nombre de responsabilités avec des règles strictes, parfois surprenantes, définies par un protocole royal. Parmi elles, voici 10 interdictions auxquelles doivent se soumettre les membres de la famille dans leur quotidien.

voyager ensemble

Pour des problématiques évidentes de sécurité, le roi Charles III et tous les héritiers du trône, le prince William et son fils George ont interdiction de voyager ensemble, à bord du même moyen de transport. S’ils ne peuvent donc prendre ni avion, ni bateau, ni train, ils n’ont pas non plus le droit de prendre la voiture ensemble pour effectuer un déplacement. Il s’agit d’éviter que la Couronne se retrouve sans héritier direct pour le trône, en cas d’accident ou d’attaque terroriste.

signer des autographes

Toujours pour des raisons de sécurité, il est parfaitement interdit à tous les membres de la famille royale de signer des autographes. En effet, si une personne mal intentionnée parvient à mettre la main sur la signature d’un membre de la famille, les conséquences pourraient être importantes. Afin de préserver la confidentialité et la sécurité des documents de la Couronne, et d’éviter les usurpations d’identité et autres escroqueries, il leur est interdit de signer des autographes.

prendre des selfies

Selon le protocole royal, il est strictement interdit aux membres de la famille royale britannique de poser pour des selfies et des photos avec des fans. Toutefois, cette règle éditée dans une autre époque est difficile à respecter aujourd’hui, et tant Kate et William que Harry et Meghan apprécient donner une image moins formelle et acceptent régulièrement de prendre des selfies avec le public. Ils respectent néanmoins une certaine distance et un certain comportement. Tout contact physique avec le public est également interdit.

ne pas avoir de tenue noire

Parmi les règles moins connues du grand public, le protocole exige que chaque membre de la famille royale ne parte jamais sans une tenue noire dans ses bagages au cours de ses déplacements. Cette interdiction vise à ce qu’ils ne soient jamais pris au dépourvu si un drame devait survenir et qu'ils devaient apparaître en public. Le protocole vestimentaire imposerait alors une tenue noire, qui est absolument proscrite dans toute autre circonstance. C’est la reine Elizabeth II qui a imposé ce protocole.

utiliser les réseaux sociaux

Conformément au protocole, les membres de la famille ont l’interdiction de gérer leurs comptes personnels sur les réseaux sociaux. Ce sont des professionnels qui sont chargés de les mettre à jour. Il semblerait toutefois que la princesse Eugenie dispose d’un passe-droit et qu’elle soit la seule à avoir un compte Instagram autogéré.

utiliser des surnoms

C’est une règle pour le moins surprenante mais qui est pourtant d’usage au sein de la famille royale britannique. Les enfants ne peuvent utiliser que «maman» et «papa» pour interpeller leurs parents. Tout le reste, surnom comme diminutif, n’est pas toléré. Et dans tous les contextes officiels, Kate Middleton devient Catherine de Galles et William devient le prince William. Tous les membres de la famille doivent également s’adresser au roi Charles III par «Votre Majesté» ou «Son Altesse».

accepter des cadeaux

Pour des raisons de sécurité, les membres de la famille royale ont l’interdiction formelle d’accepter des cadeaux. Pour éviter les colis piégés, les accidents ou encore les blagues de mauvais goût, les cadeaux sont remis à des employés de la Couronne, puis consignés.

jouer à des jeux de société

C’est peut-être l’une des plus étranges règles du protocole royal. Pour des raisons que l’on imagine traditionnelles, et d’étiquette, les jeux de société sont parfaitement interdits pour chaque membre de la famille royale. Une interdiction jugée «trop cruelle» par le prince Andrew en 2008.

voter

Afin de préserver la neutralité de la Couronne à l’égard de la politique à travers l’histoire, il est mentionné dans la Constitution du pays que les membres de la famille royale n’ont pas le droit de voter. Ils ne peuvent pas non plus se présenter à un poste public. Cette règle a notamment été respectée lors du vote pour le référendum pour le Brexit.

utiliser certains mots français

C’est sûrement la règle la plus surprenante du protocole royal. Il existe une liste de 16 mots qui ne peuvent jamais être utilisés, surtout en public et devant les caméras, parmi lesquels figurent des mots venus de France comme «pardon» ou «toilette».