Hawaï : une «mystérieuse» spirale volante observée dans le ciel

Un grand «tourbillon volant» a été aperçu dans la nuit du mercredi 18 janvier 2023 depuis l’île d’Hawaï aux Etats-Unis. Il s’agit d’un phénomène aussi étonnant que fascinant qui serait lié à un lancement de satellite.

Le ciel regorge de trésors. En particulier la nuit lorsque la pollution lumineuse n’est pas trop importante. Dans la nuit du mercredi 18 janvier, une «mystérieuse» spirale volante a été observée dans le ciel de l’île d’Hawaï aux Etats-Unis par le télescope Subaru. Les images capturées ont d’abord montré une petite tâche brillante se déplaçant dans le ciel étoilé aux alentours de 4h20 du matin.

On Jan 18, 2023 (HST), the Subaru-Asahi Star Camera captured a mysterious flying spiral over Maunakea, Hawai`i. The spiral seems to be related to the SpaceX company's launch of a new satellite.



