Espace : sa photo de la Voie lactée, prise en Dordogne, fait le tour du monde

Julien Looten, passionné de photographie et amateur d’astronomie, a capturé, samedi 21 janvier, un «airglow», ou «lueur de l’air». Le cliché a fait le tour du monde.

C’est un phénomène météorologique est aussi rare que majestueux. Surnommées «airglow», ces lueurs nocturnes sont le résultat d’une réaction chimique entre les rayons du soleil et l’atmosphère. Samedi 21 janvier, Julien Looten, étudiant en archéologie de 22 ans et passionné de photographie, a pu immortaliser ce moment unique, repéré à l’oeil nu.

« Voile nuageux blanchâtre »

L’image montre le phénomène au-dessus du château de Losse, à Thonac (Dordogne) en Périgord noir. L’airglow était ce jour-là d’une intensité inhabituelle. «Cela fait une sorte de voile vert à l'horizon vert, décrit Julien Looten à France Bleu. Là, il était multicolore, c'est à dire du vert au orange, en passant parfois par le violet.» L’étudiant en archéologie poursuit : «En plus de cela, il faisait des sortes d'ondulations. À l'œil, cela ressemble à une sorte de voile nuageux blanchâtre. Au début, j'ai cru que le ciel était en train de se voiler. En regardant sur l'appareil photo, je me suis dit 'Non, c'est du airglow, intense'.»

Repris par la Nasa

Les clichés du jeune homme, resté une heure sur place, ont été repris dans le monde entier, notamment par la NASA. «C’était la première fois que je voyais un airglow de cette intensité. C’est assez inédit, j’ai eu de nombreux retours de spécialistes du monde entier», a-t-il déclaré à Sud Ouest.

Il semble que ce phénomène de chimiluminescence soit plus observé ces dernières années. D’après Futura, cela pourrait être dû notamment au regain d’activité du soleil.