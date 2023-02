Séisme en Turquie et en Syrie : comment aider les sinistrés ?

La communauté internationale a proposé son aide à la Turquie et à la Syrie après les deux séismes qui ont provoqué la mort de plus de 5.000 personnes, selon un bilan toujours provisoire ce mardi. Les ONG s’activent ainsi pour venir en aide aux victimes et appellent à la générosité du public. Tour d'horizon des différentes structures.

Des scènes de chaos. Alors que la Turquie et la Syrie ont été victimes d'une série de plusieurs séismes qui ont provoqué la mort de milliers de personnes, la communauté internationale s’est montrée solidaire envers les deux pays face à cette tragédie.

Si plusieurs pays n’ont pas tardé à envoyer des aides médicales et des secouristes pour extirper des survivants des décombres, des ONG se sont dépêchées sur les lieux touchés par les tremblements de terre pour épauler les autorités sanitaires locales.

À l’international, les associations déjà engagées en Turquie et en Syrie ont lancé des appels aux dons. De son côté, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a lancé un appel d’urgence d’un montant de 200 millions d’euros.

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge

Déployées dans dix provinces turques, les équipes de la Croix-Rouge fournissent des stocks de nourriture et d’articles d’aide de base «tels que des tentes et des couvertures pour soutenir les personnes blessées et évacuées».

Au centre logistique de #Hatay du Croissant-Rouge turc le matériel d'aide est chargé dans les véhicules qui se rendent dans les régions touchés par le séisme pour y distribuer l'aide au plus vite. https://t.co/TfwExkg67V — Croix-Rouge fr (@CroixRouge) February 7, 2023

Elle apportent également un soutien psychologique, distribuent des repas chauds et envoient leur stock national de sang et de plasma dans les régions touchées.

En Syrie, c’est le Croissant-Rouge arabe syrien qui s’occupe de fournir les premiers soins, effectue des évacuations médicales d’urgences et transporte les blessés vers les hôpitaux.

«Dans les semaines et les mois de relèvement qui s'annoncent, il est essentiel d'accroître le soutien et la solidarité au niveau mondial pour fournir une aide humanitaire», a écrit l’IFRC sur son site internet. «L'IFRC lancera deux appels internationaux, 80 millions de francs suisses (80 millions d’euros : ndlr) pour soutenir les populations en Syrie par le biais le Croissant-Rouge arabe syrien et 120 millions de francs suisses (120 millions d’euros : ndlr) en Turquie avec le Croissant-Rouge turc», ajoute-t-on.

Médecins sans frontières

Déjà active en Syrie, l’ONG Médecins sans frontières (MSF), qui a perdu un membre de son personnel lors du séisme à Idlib, a fourni un soutien immédiat à 23 établissements de santé dans les gouvernorats syriens d’Idlib et d’Alep et ce en faisant don de kits médicaux d’urgence et en fournissant du personnel médical pour renforcer les équipes sanitaires.

In northwest #Syria we are providing support to health facilities, donating emergency kits and supporting with medical staff.





Health facilities are overwhelmed. Medical personnel are working around the clock to respond to the huge number of wounded. https://t.co/pzbM5Uxv1r pic.twitter.com/ppfdLX0KDK — MSF International (@MSF) February 6, 2023

«Les tremblements de terre ont causé la destruction de centaines de maisons. Une grande partie de la population préfère rester dehors, malgré le froid et la neige qui ont touché la région, par crainte des nouvelles répliques qui se sont poursuivies tout au long de la journée», a écrit l’ONG sur son site internet.

Il est possible de faire un don à cette association présente sur les lieux de la tragédie.

UNICEF

«Les séismes sont d’une telle ampleur, que nous avons aujourd’hui besoin de votre soutien», peut-on lire sur le site internet de l’Unicef, présente en Turquie et en Syrie pour fournir de l’aide aux victimes.

Dans les deux pays touchés par les tremblements de terre, l’ONG se charge de fournir des abris aux familles privées de toit, équiper les cliniques en médicaments et en matériel et assurer le rétablissement des installations sanitaires.

En #Syrie , le bilan des séismes s'alourdit d'heure en heure. De nombreuses familles sont à la rue. Des établissements de santé sont touchés et les écoles sont fermées.





Les enfants syriens ont besoin d'aide de toute urgence. Aidez-nous https://t.co/yrKhmbaNnP pic.twitter.com/GIr6KERBjq — UNICEF France (@UNICEF_france) February 7, 2023

«En Turquie, les efforts sont actuellement concentrés sur la recherche et le sauvetage. L’UNICEF coordonne avec le gouvernement et la Présidence de la gestion des catastrophes et des urgences les besoins émergents sur place. Nos équipes prévoient de distribuer des kits d’hygiène, des couvertures et des vêtements d’hiver», a expliqué l’ONG.

«En Syrie, nous nous focalisons sur l’accès des enfants et des familles affectés à l’eau potable et aux services d’assainissement, essentiels pour prévenir les maladies dans les premiers jours d’une crise. Nos équipes acheminent des fournitures médicales via nos entrepôts les plus proches au Liban et en Jordanie. Nous fournissons aussi des soins de santé primaires. En parallèle, nos équipes identifient les enfants séparés et non accompagnés afin de les réunir avec leur famille», a-t-elle poursuivi.

Secours Populaire

Le Secours populaire a annoncé avoir déloqué 100.00 euros de son fonds d’urgence pour «mettre en œuvre immédiatement les réponses aux besoins sans attendre l’arrivée des dons financiers» et «venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu», a indiqué l’ONG appelant «à la solidarité et au soutien financier pour les victimes de cette catastrophe».

[COMMUNIQUE DE PRESSE] Urgence séisme #Turquie #Syrie le @SecoursPop lance un appel pressant à la solidarité et au soutien financier pour les victimes. A lire : https://t.co/PDqbod3P3v pic.twitter.com/Llf4fyOJ5b — Secours populaire presse (@SecoursPopPress) February 6, 2023

«Toutes les initiatives de collecte d’argent sont encouragées et bienvenues», a ajouté l’organisme précisant que les dons peuvent être versés en ligne ou être envoyés au Secours populaire français dans tous les départements ou au 9/11, rue Froissart BP 3303, 75123 Paris Cedex 03 en indiquant «Fonds d’urgence».

Fondation de France

Tout comme le Secours populaire, la Fondation de France, impliquée depuis plusieurs années dans la zone touchée par les séismes, a elle aussi annoncé avoir mobilisé dès lundi 6 février 100.000 euros.

#Séismes en #Turquie et en #Syrie : déjà impliqués depuis plusieurs années dans cette zone, nous mobilisons dès aujourd’hui 100 000 € et lançons un appel à dons pour apporter une aide d’urgence aux milliers de familles. #SolidaritéTurquieSyrie https://t.co/EXGWHzsNSD pic.twitter.com/XFpxsmKiOQ — Fondation de France (@Fondationfrance) February 6, 2023

«Afin de répondre aux impacts de la catastrophe tout en anticipant les risques potentiels à venir, la priorité de la Fondation de France est de soutenir directement les associations locales turques et syriennes, impliquées auprès des populations affectées par le séisme, sans discrimination, et ayant déjà fait leurs preuves», a précisé la Fondation de France ajouté lançant un appel au don en ligne ou par chèque bancaire.

Vision du Monde

L’association de solidarité internationale, Vision du Monde, qui vient en aide aux enfants les plus vulnérables, a elle aussi lancé un appel aux dons pour intensifier son aide d’urgence en Turquie et en Syrie après le drame.

INFO #seisme en #Turquie et en #Syrie



Les derniers bilans font état de plus de 2300 morts et de milliers de blessés ! @VisionduMondeFR et ses équipes sont sur le terrain.



Nous avons besoin de vous



Faites un don pour l'Urgence #Turquie et #Syrie : https://t.co/wfdgDbPgzj — Vision du Monde (@VisionduMondeFR) February 6, 2023

«Notre réponse d'urgence en Syrie et en Turquie se base sur des partenariats locaux afin de pouvoir prioriser et soutenir les plus vulnérables. Nous travaillons également main dans la main avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires pour assurer une réponse efficace et coordonnée. Nos zones d'intervention immédiates couvrent Gaziantep et Sanliurfa en Turquie, ainsi qu'Azaz, Afrin et Idlib, dans le nord de la Syrie», a fait savoir l’organisme.

«Les priorités actuelles sont l'achat de carburant, de tentes et de kits de secours d'urgence. Les températures froides et inférieures à zéro sont une réelle préoccupation. World Vision International distribue pour le moment du carburant pour les systèmes de chauffage, notamment à des refuges, des écoles et centres collectifs pour aider les gens à être au chaud, car nombre d'entre eux ont fui leurs maisons et restent dehors ou à l'intérieur de voitures. Nous avons également fourni du carburant pour le fonctionnement des ambulances», complète-t-elle.