Croatie : dans ce restaurant, les robots sont aux fourneaux

A Zagreb, capitale de la Croatie, un nouveau genre de restaurant compte bien bousculer les codes de la gastronomie.

Chez BOTS&POTS, si c’est bien un humain qui vient vous servir à table, ne cherchez pas le chef derrière les fourneaux : dans ce «bistro de science-fiction», vos plats sont préparés par un chef robot.

Gnocchis au veau, risotto noir ou pâtes aux courgettes, les cuisiniers du futur peuvent préparer près de 70 recettes dans la même casserole.

Une exception mondiale, selon les fondateurs et propriétaires de BOTS&POTS, qui expliquent avoir investi plus d’un million d’euros dans le développement de l’établissement.

Une solution aussi rapide qu'économique

«Le challenge était de préparer un plat à partir d’ingrédients de base le plus rapidement possible, et avec le plus de goût possible.

Le développement a pris beaucoup de temps (ils auront mis sept ans à ouvrir le restaurant, ndlr) et nous avons investi une somme importante. C’est beaucoup de boulot, mais aussi beaucoup d’enthousiasme» reconnaît Hrvoje Bujas, l’un des deux co-fondateurs.

Leur prochain défi ? Développer leur idée avec des franchises, expliquant que le modèle économique est intéressant puisque le robot travaille plus vite et pour moins cher, dans une période où il devient difficile de trouver de la main d’œuvre en restauration.

Chez BOTS&POTS, les cinq robots cuisiniers produisent en effet 4 repas toutes les quinze minutes, soit près d’une centaine de plats par heure. L’avenir de la restauration appartient-il aux robots ?