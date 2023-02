Guerre en Ukraine : le roi Charles III dénonce l’«attaque d’envergure non provoquée» de la Russie

Le roi Charles III s’est exprimé vendredi 24 février, à l’occasion du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, dénonçant les agissements de la Russie.

Une prise de parole rare, mais importante. Relativement discret depuis qu'il a succédé à la reine Elizabeth II sur le trône britannique, le roi Charles III a dénoncé, vendredi 24 février, «les souffrances inutiles» infligées à l'Ukraine en raison de l'«attaque d'envergure non provoquée» lancée par la Russie il y a un an.

Hôte du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Londres, le 8 février dernier, le monarque britannique a déclaré dans un communiqué que «cela fait maintenant un an que le peuple ukrainien souffre de manière inimaginable d'une attaque d'envergure non provoquée contre sa nation».

"I can only hope the outpouring of solidarity from across the globe may bring not only practical aid, but also strength from the knowledge that, together, we stand united."





A message from His Majesty The King marking one year of conflict in Ukraine:

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 24, 2023