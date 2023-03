Italie : une lycéenne renvoyée de son établissement pour s’être inscrite sur OnlyFans

Originaire d’Udine, dans la région italienne de Frioul-Vénétie Julienne, Samantha Delneri, 18 ans, a été renvoyée de son lycée après s’être inscrite sur OnlyFans. Sa famille dénonce une «exclusion absurde».

Les faits datent du 19 décembre dernier. Âgée de 18 ans, Samantha Delneri, une lycéenne originaire d’Udine, dans le nord-est de l'Italie, s’est inscrite sur OnlyFans où elle publie des photos et vidéos intimes contre des rémunérations. Lorsque ses professeurs ont remarqué sa présence sur la plate-forme, la jeune femme a été convoquée pour un entretien avec le directeur.

«Je travaille bien à l'école, j'ai une moyenne de 7,5/8. L’entretien a été particulièrement humiliant. On m'a dit des phrases offensantes et discriminatoires», a expliqué la jeune fille au cours d’une émission diffusée sur Italia 1, relayée par la Repubblica, précisant que le directeur de l’établissement considérait son comportement comme «totalement contraire à l’éthique».

«Si j'avais payé 3.000 ou 4.000 euros de plus, il m'aurait fait passer de l'école publique à l'école privée. En payant, je ne suis donc plus une mauvaise personne», a-t-elle ajouté.

Interrogé par le média italien «Le Iena», le directeur de l’établissement a réitéré sa position, accusant la jeune fille d’avoir tourné des contenus à l’intérieur même du lycée.

Lors de son intervention, Samantha Delneri a fait savoir que ses parents l’ont défendue.

Bien que ceux-ci soient opposés à l’inscription de leur fille sur OnlyFans, ils restent toutefois dans l’incompréhension et dénoncent une exclusion «absurde».

«J'étais aussi déléguée de classe et j'avais de bons résultats. Malgré cela, j'ai été expulsée (…) Le lendemain, ma mère et moi avons demandé une interview parce que c'était absurde. Ma mère ne me croyait même pas», a raconté la lycéenne.