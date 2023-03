«On m'a coupé la ligne» : le chef de Wagner affirme que le Kremlin ne communique plus avec lui

Vladimir Poutine aurait rompu tout contact avec Evguéni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner. C'est du moins ce que ce dernier affirme dans un message audio, déclarant que tous les téléphones de son unité ont été bloqués par le président russe.

La milice privée russe Wagner serait-elle blacklistée par le Kremlin ? Les liens entre son patron Evguéni Prigojine et Vladimir Poutine semblent être rompus.

Le patron du groupe paramilitaire a accusé le président russe d'avoir refusé de répondre à ses demandes de réapprovisionnement en armes et en munitions dans la bataille acharnée de l'est de l'Ukraine, rapporte samedi 11 mars le quotidien britannique The independent.

«Pour que je cesse de demander des munitions, toutes les lignes directes vers les bureaux, les services, etc. m'ont été coupées. Mais le vrai problème, c'est qu'ils ont également empêché les agences de prendre des décisions [liées à Wagner]», a affirmé le chef de l'armée privée russe sur Telegram.

Des critiques répétées à l'encontre de la hiérarchie militaire russe

Les déclarations de l'homme d'affaires russe, surnommé le «cuisinier de Vladimir Poutine», interviennent dans un contexte militaire tendu. Le groupe Wagner est en première ligne dans la bataille pour la ville ukrainienne de Bakhmout, où de l'aveu de son Evguéni Prigojine, de nombreux combattants de son organisation ont été tués. Le chef de Wagner a multiplié les critiques à l'encontre de la hiérarchie militaire russe, fustigeant son inefficacité, sa lenteur et ses mauvaises décisions en Ukraine.

En plus d'avoir reproché aux autorités de ne pas fournir les munitions nécessaires à ses hommes, il a accusé le ministre de la Défense et le chef de l'armée de vouloir détruire son groupe Wagner.

Mercredi 8 mars, Evguéni Prigojine a affirmé que ses forces contrôlaient la partie orientale de la ville de Bakhmout, que les Ukrainiens continuent de défendre avec acharnement. Selon Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan, la ville, au coeur des combats depuis des mois dans l'est de l'Ukraine, pourrait tomber «dans les prochains jours».