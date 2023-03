Affaire Maddie : ce logiciel de reconnaissance faciale «sûr à 90%» que la jeune Allemande n’est pas la petite disparue

Il y a quelques semaines, Julia, une jeune allemande affirmait être Maddie McCann, cette Britannique disparue en 2007 au Portugal. Mais selon Ava-X, un logiciel d’intelligence artificielle, Julia n’est pas Maddie.

Depuis le 3 mai 2007, c’est une affaire non élucidée. En vacances en famille dans un complexe hôtelier de luxe de Praia da Luz au Portugal, Maddie McCann âgée de 4 ans à l’époque dormait tranquillement. Mais au retour de ses parents, la jeune fillette avait disparu. L'affaire occupe les tabloïds anglais depuis 15 ans.

De récents rebondissements sont venus remettre cette affaire au cœur de l’actualité. Julia, une jeune femme vivant en Pologne et d'origine Allemande, a affirmé être Madeleine McCann. Si elle l’a clamé durant plusieurs semaines, Julia a finalement fini par revenir sur ses déclarations.

Julia Faustyna most likely not Madeleine McCann, analysis concludes https://t.co/amJvCBtzER pic.twitter.com/FBgEWTyKdF

— New York Post (@nypost) March 20, 2023